Не затягуйте цей процес, – Пустовіт звернувся до підприємців Старого ринку

Григорій Пустовіт звернувся до підприємців Старого ринку.



Відповідне звернення



"У зв'язку з ситуацією, яка склалася на Старому ринку, ви втрачаєте свого покупця. Сьогодні ваш покупець переорієнтовується на інші ринки і більше до вас не повернеться", - йдеться у тексті.



За його словами, єдиним способом зберегти покупця для підприємців - це дружно переїхати на Новий ринок, забравши його з собою.



Також він зауважив, що Луцька міська рада готова допомогти підприємцям вивезти металеві конструкції.



"Зробимо все, про що заявляли раніше. Наші зобов’язання залишаюся в силі. Назад дороги немає. Не затягуйте цей процес! Ми зробимо все, щоб місто було гарним, доглянутим та охайним" - підрезюмував Григорій Пустовіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконувач повноважень мера Луцьказвернувся до підприємців Старого ринку.Відповідне звернення опублікували на сайті Луцькради."У зв'язку з ситуацією, яка склалася на Старому ринку, ви втрачаєте свого покупця. Сьогодні ваш покупець переорієнтовується на інші ринки і більше до вас не повернеться", - йдеться у тексті.За його словами, єдиним способом зберегти покупця для підприємців - це дружно переїхати на Новий ринок, забравши його з собою.Також він зауважив, що Луцька міська рада готова допомогти підприємцям вивезти металеві конструкції."Зробимо все, про що заявляли раніше. Наші зобов’язання залишаюся в силі. Назад дороги немає. Не затягуйте цей процес! Ми зробимо все, щоб місто було гарним, доглянутим та охайним" - підрезюмував Григорій Пустовіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію