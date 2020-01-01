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Не затягуйте цей процес, – Пустовіт звернувся до підприємців Старого ринку

Не затягуйте цей процес, – Пустовіт звернувся до підприємців Старого ринку
Виконувач повноважень мера Луцька Григорій Пустовіт звернувся до підприємців Старого ринку.

Відповідне звернення опублікували на сайті Луцькради.

"У зв'язку з ситуацією, яка склалася на Старому ринку, ви втрачаєте свого покупця. Сьогодні ваш покупець переорієнтовується на інші ринки і більше до вас не повернеться", - йдеться у тексті.

За його словами, єдиним способом зберегти покупця для підприємців - це дружно переїхати на Новий ринок, забравши його з собою.

Також він зауважив, що Луцька міська рада готова допомогти підприємцям вивезти металеві конструкції.

"Зробимо все, про що заявляли раніше. Наші зобов’язання залишаюся в силі. Назад дороги немає. Не затягуйте цей процес! Ми зробимо все, щоб місто було гарним, доглянутим та охайним" - підрезюмував Григорій Пустовіт.


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Теги: Пустовіт, звернення, підприємці Старого ринку, демонтаж
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Коментарі 5
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Нарешті!
Пан Голова міста, ми підтримуємо Вас!
Українці! Єднаймося!
Базарники! Не втрачайте клієнтів і не ображайте пані Юлю! Вона ж жінка. Як вам не соромно.
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Базарники, чому ви не висуваєте політичну вимогу про вибори мера?
Нікого не хвилює ваше майбутнє безробіття, але політичні вимоги дають резонанс будь-якій проблемі.
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До речі так, щось базарників не хвилювало безвладдя в Луцьку і те що 3 роки живемо без мера, а тепер як їх зачіпили кукурікають нелегітимна і т.д.
Істинні хохли, моя хата скраю
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Мож на новому місці все буде кльово для всіх. Але від міської ради отримати б нормативно-правові доки, які б гарантували що на цьому місці не буде будівництва трц і т.д. ще років з 25. І під персональну відповідальність посадовців. + Механізм контролю чи регулювання дозвільних документів жителями. Якось так))) Хай Святий Миколай, покровитель нашого міста, допомагає нам. Миру всім і любові!
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А чо' ви проти будівництва ТРЦ?
По перше великий ТРЦ там явно буде збитковий, але навіть середній чи невеликий буде явно приваблювати туристів після прогулянок в Старому місті. Там в туалет можна буде зходити, поїсти в пристойному закладі, сувеніри купити.
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