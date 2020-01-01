Не затягуйте цей процес, – Пустовіт звернувся до підприємців Старого ринку
Сьогодні, 15:38
Виконувач повноважень мера Луцька Григорій Пустовіт звернувся до підприємців Старого ринку.
Відповідне звернення опублікували на сайті Луцькради.
"У зв'язку з ситуацією, яка склалася на Старому ринку, ви втрачаєте свого покупця. Сьогодні ваш покупець переорієнтовується на інші ринки і більше до вас не повернеться", - йдеться у тексті.
За його словами, єдиним способом зберегти покупця для підприємців - це дружно переїхати на Новий ринок, забравши його з собою.
Також він зауважив, що Луцька міська рада готова допомогти підприємцям вивезти металеві конструкції.
"Зробимо все, про що заявляли раніше. Наші зобов’язання залишаюся в силі. Назад дороги немає. Не затягуйте цей процес! Ми зробимо все, щоб місто було гарним, доглянутим та охайним" - підрезюмував Григорій Пустовіт.
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Відповідне звернення опублікували на сайті Луцькради.
"У зв'язку з ситуацією, яка склалася на Старому ринку, ви втрачаєте свого покупця. Сьогодні ваш покупець переорієнтовується на інші ринки і більше до вас не повернеться", - йдеться у тексті.
За його словами, єдиним способом зберегти покупця для підприємців - це дружно переїхати на Новий ринок, забравши його з собою.
Також він зауважив, що Луцька міська рада готова допомогти підприємцям вивезти металеві конструкції.
"Зробимо все, про що заявляли раніше. Наші зобов’язання залишаюся в силі. Назад дороги немає. Не затягуйте цей процес! Ми зробимо все, щоб місто було гарним, доглянутим та охайним" - підрезюмував Григорій Пустовіт.
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Коментарі 5
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Істинні хохли, моя хата скраю
По перше великий ТРЦ там явно буде збитковий, але навіть середній чи невеликий буде явно приваблювати туристів після прогулянок в Старому місті. Там в туалет можна буде зходити, поїсти в пристойному закладі, сувеніри купити.