У Луцьку побільшає маршруток №11 та покращиться сполучення з Новим ринком
Сьогодні, 16:13
У Луцьку внесли зміни до мережі автобусних маршрутів загального користування міста.
Про це стало відомо сьогодні, 13 лютого, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.
Відтепер маршрутки №10 будуть заїжджати на вулицю Окружну до ринку «Ринок Новий». Загалом на маршруті працюватимуть 11 автобусів.
«Будемо працювати для того, щоб комунікація між Новим ринком і містом була кращою. Багато підприємців переїжджають на Новий ринок і заключають договори. Сподіваюся, що найближчим часом запрацює Новий ринок і ми очистимо площу перед замком», - відзначив заступник мера Григорій Недопад.
Окрім того, з метою покращення пасажирських перевезень з району ЛПЗ збільшили кількість автобусів маршруту №11 «Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права)» на дві одиниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо сьогодні, 13 лютого, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.
Відтепер маршрутки №10 будуть заїжджати на вулицю Окружну до ринку «Ринок Новий». Загалом на маршруті працюватимуть 11 автобусів.
«Будемо працювати для того, щоб комунікація між Новим ринком і містом була кращою. Багато підприємців переїжджають на Новий ринок і заключають договори. Сподіваюся, що найближчим часом запрацює Новий ринок і ми очистимо площу перед замком», - відзначив заступник мера Григорій Недопад.
Окрім того, з метою покращення пасажирських перевезень з району ЛПЗ збільшили кількість автобусів маршруту №11 «Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права)» на дві одиниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку побільшає маршруток №11 та покращиться сполучення з Новим ринком
Сьогодні, 16:13
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Сьогодні, 15:26
Медіа