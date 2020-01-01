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У Луцьку побільшає маршруток №11 та покращиться сполучення з Новим ринком

У Луцьку побільшає маршруток №11 та покращиться сполучення з Новим ринком
У Луцьку внесли зміни до мережі автобусних маршрутів загального користування міста.

Про це стало відомо сьогодні, 13 лютого, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.

Відтепер маршрутки №10 будуть заїжджати на вулицю Окружну до ринку «Ринок Новий». Загалом на маршруті працюватимуть 11 автобусів.

«Будемо працювати для того, щоб комунікація між Новим ринком і містом була кращою. Багато підприємців переїжджають на Новий ринок і заключають договори. Сподіваюся, що найближчим часом запрацює Новий ринок і ми очистимо площу перед замком», - відзначив заступник мера Григорій Недопад.

Окрім того, з метою покращення пасажирських перевезень з району ЛПЗ збільшили кількість автобусів маршруту №11 «Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права)» на дві одиниці.

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Теги: маршрутка 11, Луцьк
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