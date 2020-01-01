У Луцьку побільшає маршруток №11 та покращиться сполучення з Новим ринком

У Луцьку внесли зміни до мережі автобусних маршрутів загального користування міста.Про це стало відомо сьогодні, 13 лютого, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.Відтепер маршрутки №10 будуть заїжджати на вулицю Окружну до ринку «Ринок Новий». Загалом на маршруті працюватимуть 11 автобусів.«Будемо працювати для того, щоб комунікація між Новим ринком і містом була кращою. Багато підприємців переїжджають на Новий ринок і заключають договори. Сподіваюся, що найближчим часом запрацює Новий ринок і ми очистимо площу перед замком», - відзначив заступник мераОкрім того, з метою покращення пасажирських перевезень з району ЛПЗ збільшили кількість автобусів маршруту №11 «Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права)» на дві одиниці.