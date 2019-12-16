Рекордне обміління Шацьких озер: Івахів ініціював обговорення проблеми у Верховній Раді

За ініціативи народного депутата з Волинів Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування відбулося засідання робочої групи щодо питання обміління Шацьких озер.Про це повідомляє пресслужба народного депутата.Нардеп закликав науковців, депутатів та представників органів державної влади до спільної роботи з подолання цієї надважливої екологічної проблеми, що спостерігається на Волині. Протягом останніх років науковці спостергіють стійку тенденцію до обміління цілої групи Шацьких озер, зокрема озера Світязь, що є справжньою природною перлиною не тільки Волині, а і всієї України.У 2019 році проблема обміління Світязя стала вкрай гострою – вода відійшла від берега на відстань в середньому на 50 метрів, а в деяких місцях і до 90 метрів. Починаючи з минулого року, рівень води в озері Світязь, яке є найбільшим і найглибшим українським озером природного походження, впав на цілих 36 сантиметрів в середньому. Це рекордний рівень зниження води в озері, що спостерігається за останні 45-50 років. Науковці наголошують, що тенденція до зменшення водності озер буде продовжуватися і надалі.Нагадують, що у вересні минулого року народний депутат, перший заступник голови парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористування Степан Івахів звернувся до прем’єр-міністра Українита Міністра енергетики та захисту довкілляіз депутатським запитом щодо встановлення причин обміління каскаду Шацьких озер.Надалі це питання винесли на розгляд Комітету з питань екологічної політики та природокористування, рішенням якого створили робочу групу щодо питання обміління Щацьких озер. До її складу входять народні депутати, представники Волинської ОДА, директор Шацького національного природного парку, представники Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Державного агентства водних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України, Державної екологічної інспекції України, ГО “Всеукраїнська екологічна ліга” та науковці.“Головне завдання, що стоїть перед нами на цьому етапі - об'єднати зусилля фахівців, науковців та представників міністерств і органів виконавчої влади навколо розв'язання цієї екологічної проблеми. Разом ми маємо скласти спільний висновок та конкретний план подальших дій. Необхідно діяти рішуче та ефективно, щоб врятувати одне з природних чудес України — Шацькі озера!”, - зазначив Степан Івахів.