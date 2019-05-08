Поліція перевірятиме салон інтимних послуг «Юнона» у центрі Луцька
Сьогодні, 16:49
Поліція перевірятиме інформацію про надання інтимних послуг у салоні «Юнона» (інша назва – «Карамелька»).
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
У поліції повідомляють, що вчора, 12 лютого, в новинах одного із місцевих телевізійних каналів оприлюднили інформацію про те, що на вулиці Лесі України в Луцьку діє салон розпусти. Слідчі Луцького відділу поліції за процесуального керівництва Луцької міськрайонної прокуратури за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 302 Кримінального кодексу України.
Йдеться про створення, утримання місць розпусти і звідництво. Санкція цієї статті, передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 грн., або обмеження волі на строк до двох років. Проводиться досудове розслідування.
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Водночас, поліція зазначає, що наведені у телевізійному сюжеті факти про начебто причетність до діяльності салону правоохоронців є бездоказовими та кидають тінь на репутацію поліцейських.
З огляду на це, правоохоронці просять телевізійників спростувати цю інформацію або підтвердити оприлюдненні в сюжеті факти доказами.
Нагадаємо, раніше Інформаційне агентство ВолиньPost оприлюднювало розповідь лучанина, який відвідував скандальний салон «Юнона». Він розповів, що масажний салон "Caramel" на вулиці Лесі Українки діє під вивіскою "Юнона".
Там, за його словами, йому запропонували не лише звичайний масаж, а й послуги інтимного характеру.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
У поліції повідомляють, що вчора, 12 лютого, в новинах одного із місцевих телевізійних каналів оприлюднили інформацію про те, що на вулиці Лесі України в Луцьку діє салон розпусти. Слідчі Луцького відділу поліції за процесуального керівництва Луцької міськрайонної прокуратури за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 302 Кримінального кодексу України.
Йдеться про створення, утримання місць розпусти і звідництво. Санкція цієї статті, передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 грн., або обмеження волі на строк до двох років. Проводиться досудове розслідування.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Секс-бізнес і проституція у Луцьку: хто, як, за скільки і «під ким»
Водночас, поліція зазначає, що наведені у телевізійному сюжеті факти про начебто причетність до діяльності салону правоохоронців є бездоказовими та кидають тінь на репутацію поліцейських.
З огляду на це, правоохоронці просять телевізійників спростувати цю інформацію або підтвердити оприлюдненні в сюжеті факти доказами.
Нагадаємо, раніше Інформаційне агентство ВолиньPost оприлюднювало розповідь лучанина, який відвідував скандальний салон «Юнона». Він розповів, що масажний салон "Caramel" на вулиці Лесі Українки діє під вивіскою "Юнона".
Там, за його словами, йому запропонували не лише звичайний масаж, а й послуги інтимного характеру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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