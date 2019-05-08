Поліція перевірятиме салон інтимних послуг «Юнона» у центрі Луцька

Поліція перевірятиме інформацію про надання інтимних послуг у салоні «Юнона» (інша назва – «Карамелька»).Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.У поліції повідомляють, що вчора, 12 лютого, в новинах одного із місцевих телевізійних каналів оприлюднили інформацію про те, що на вулиці Лесі України в Луцьку діє салон розпусти. Слідчі Луцького відділу поліції за процесуального керівництва Луцької міськрайонної прокуратури за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 302 Кримінального кодексу України.Йдеться про створення, утримання місць розпусти і звідництво. Санкція цієї статті, передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 грн., або обмеження волі на строк до двох років. Проводиться досудове розслідування.Водночас, поліція зазначає, що наведені у телевізійному сюжеті факти про начебто причетність до діяльності салону правоохоронців є бездоказовими та кидають тінь на репутацію поліцейських.З огляду на це, правоохоронці просять телевізійників спростувати цю інформацію або підтвердити оприлюдненні в сюжеті факти доказами.Нагадаємо, ранішеоприлюднювало розповідь лучанина, який. Він розповів, що масажний салон "Caramel" на вулиці Лесі Українки діє під вивіскою "Юнона".Там, за його словами, йому запропонували не лише звичайний масаж, а й послуги інтимного характеру.