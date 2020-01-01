У селі на Волині відзначили 30-річчя відновлення храму. ФОТО
Сьогодні, 17:30
З нагоди ювілею у церкві Преображення Господнього у селі Бистровиця Горохівського деканату відправили чин відновлення храму та божественну літургію. Їх очолив декан протоієрей Андрій Сидор.
Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.
Разом з благочинним служили настоятель парафії священник Станіслав Домарацький та інше місцеве духовенство.
Нагадаємо, минулого року парафія звернулася до Управління єпархії з проханням про зміну юрисдикції та об’єднання з Православною церквою України. Як розповів о. Станіслав, за цей час громада оновила розписи храму, начиння. Тож їх освячення приурочили до пам’ятної події. Саме 12 лютого 30 років тому відбулося перше богослужіння після відновлення храму.
Вважається, що храм був збудований у 20-х – 30-х роках минулого століття. У часи радянської влади храм закрили, а все начиння вивезено до села Звиняче, де продовжувала функціонувати церква. У 1989 році влада дозволила відновити церкву, тож громада зайнялася її розбудовою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.
Разом з благочинним служили настоятель парафії священник Станіслав Домарацький та інше місцеве духовенство.
Нагадаємо, минулого року парафія звернулася до Управління єпархії з проханням про зміну юрисдикції та об’єднання з Православною церквою України. Як розповів о. Станіслав, за цей час громада оновила розписи храму, начиння. Тож їх освячення приурочили до пам’ятної події. Саме 12 лютого 30 років тому відбулося перше богослужіння після відновлення храму.
Вважається, що храм був збудований у 20-х – 30-х роках минулого століття. У часи радянської влади храм закрили, а все начиння вивезено до села Звиняче, де продовжувала функціонувати церква. У 1989 році влада дозволила відновити церкву, тож громада зайнялася її розбудовою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині відзначили 30-річчя відновлення храму. ФОТО
Сьогодні, 17:30
За умови поцілунку: в День закоханих лучани зможуть відвідати зоопарк за акційним квитком
Сьогодні, 17:07
Рекордне обміління Шацьких озер: Івахів ініціював обговорення проблеми у Верховній Раді
Сьогодні, 16:32
Медіа