У селі на Волині відзначили 30-річчя відновлення храму. ФОТО

Андрій Сидор.



Про це повідомляє



Разом з благочинним служили настоятель парафії священник Станіслав Домарацький та інше місцеве духовенство.



Нагадаємо, минулого року парафія звернулася до Управління єпархії з проханням про зміну юрисдикції та об’єднання з Православною церквою України. Як розповів о. Станіслав, за цей час громада оновила розписи храму, начиння. Тож їх освячення приурочили до пам’ятної події. Саме 12 лютого 30 років тому відбулося перше богослужіння після відновлення храму.



Вважається, що храм був збудований у 20-х – 30-х роках минулого століття. У часи радянської влади храм закрили, а все начиння вивезено до села Звиняче, де продовжувала функціонувати церква. У 1989 році влада дозволила відновити церкву, тож громада зайнялася її розбудовою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди ювілею у церкві Преображення Господнього у селі Бистровиця Горохівського деканату відправили чин відновлення храму та божественну літургію. Їх очолив декан протоієрейПро це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України. Разом з благочинним служили настоятель парафії священникта інше місцеве духовенство.Нагадаємо, минулого року парафія звернулася до Управління єпархії з проханням про зміну юрисдикції та об’єднання з Православною церквою України. Як розповів о. Станіслав, за цей час громада оновила розписи храму, начиння. Тож їх освячення приурочили до пам’ятної події. Саме 12 лютого 30 років тому відбулося перше богослужіння після відновлення храму.Вважається, що храм був збудований у 20-х – 30-х роках минулого століття. У часи радянської влади храм закрили, а все начиння вивезено до села Звиняче, де продовжувала функціонувати церква. У 1989 році влада дозволила відновити церкву, тож громада зайнялася її розбудовою.

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