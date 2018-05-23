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На «Ягодині» затримали авто із незадекларованим товаром

На «Ягодині» затримали авто із незадекларованим товаром
На митному посту «Ягодин» затримали автомобіль Nissan Primastar, який з Польщі віз незадекларований товар.

Під час повного митного огляду транспортного засобу, крім задекларованих товарів, виявили приховані понад 90 кілограмів сиру марки «Gouda» та 44 упаковки ковбаси «Kabanosy Mix», загальною вартість 15 тис. грн, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.

Товар знаходився в багажному відсіку та салоні автомобіля.
Відтак, його вилученили до рішення суду.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

На «Ягодині» затримали авто із незадекларованим товаром
На «Ягодині» затримали авто із незадекларованим товаром
На «Ягодині» затримали авто із незадекларованим товаром

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Теги: Ягодин, товар
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