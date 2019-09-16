На Житомирщині батько-одинак розбещував 5-річну доньку
Сьогодні, 18:36
На Житомирщині взяли під варту батька двох дітей, підозрюваного у їх розбещенні.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області.
"За версією слідства, місцевий житель, 1982 року народження, батько-одинак, на якого покладено обов’язки щодо виховання та піклування про двох малолітніх дітей-близнят, вчиняв розпусні дії щодо своєї рідної доньки, 2014 року народження", - йдеться у повідомлені.
Наразі чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещенням малолітніх, вчинене членами сім’ї чи близькими родичами, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього).
Дітей забрали та передали бабусі, вирішують питання щодо встановлення над ними опіки.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області.
"За версією слідства, місцевий житель, 1982 року народження, батько-одинак, на якого покладено обов’язки щодо виховання та піклування про двох малолітніх дітей-близнят, вчиняв розпусні дії щодо своєї рідної доньки, 2014 року народження", - йдеться у повідомлені.
Наразі чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещенням малолітніх, вчинене членами сім’ї чи близькими родичами, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього).
Дітей забрали та передали бабусі, вирішують питання щодо встановлення над ними опіки.
Головне фото - ілюстративне.
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