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У Луцьку мешканці декількох вулиць – без гарячої води

У Луцьку мешканці декількох вулиць – без гарячої води
Завтра у Луцьку продовжать роботи з ліквідації витоків на трубопроводах гарячого водопостачання на вулицях Січова, 3 та Арцеулова, 11.

Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".

У зв’язку з витоком на трубопроводах постачання гарячої води на вулиці Січовій, 3, ще на один день без гарячої води залишаться мешканці багатоквартирних житлових будинків на вулиці Січова, 3, 3-а, 5, 7, 10 та вулиці Дорошенка, 1, 1-а.

Працівники підприємства сьогодні впродовж дня здійснювали роботи з ліквідації витоку ще за однією адресою – вулиця Арцеулова, 11. У зв’язку з цим тимчасово припинили і до кінця дня не відновили послугу з гарячого водопостачання для споживачів багатоквартирних житлових будинків на вулиці Арцеулова, 5, 7, 9, 11, вулиці Гулака-Артемовського, 23-а, 25-а, вулиці Привокзальній, 14, 14-а, 15 і вулиці Грушевського, 33.

У підприємстві зазначають, в обох випадках виявилося неможливим відновити послугу хоча б на подавальній трубі, щоб надавати послугу на розбір.

Роботи з ліквідації витоків продовжать на об’єктах завтра, 14 лютого.

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Теги: Луцьк, гаряча вода, ремонт
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