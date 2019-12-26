Донька з Волині благає врятувати життя батька, який тяжко травмувався

Віктора Сачка з Нововолинська. В грудні 2019-го року чоловік йшов на роботу, йому раптом стало зле і він впав, травмувавши при цьому голову. Черепно-мозкова травма згодом дала ускладнення: менінгоенцифаліт.



Про це розповіла



“Все, що відбувається в моїй сім’ї останнім часом, як страшний сон. Мого тата лікували дуже хороші лікарі. Тато вже був вдома і тут знову біда. Треба хірургічне втручання, тому що стався набряк, завужений шлуночок головного мозку. Треба поставити шунт. Операція дуже дорога для нашої сім’ї”, – розповідає Вікторія.



Операція, яка покликана врятувати життя чоловіка, вартує 250 тисяч гривень. Родина не має таких коштів.



“Я студентка. Слава Богу, що вчуся на державній формі навчання, маю стипендію. Мама, в зв’язку з хворобою тата, вимушена була піти з роботи, щоб за ним доглядати. Вся надія на вас. Якщо операція не відбудеться, то мій тато помре. Дуже прошу вас – допожіть“, каже дівчина.



Реквізити для допомоги: Приватбанк: 5168 7573 7688 4179, дружина Сачко Тетяна Степанівна.





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