Як кар’єрні радники можуть допомогти волинянам віднайти роботу

На людина, яка шукає роботу і звертається за допомогою до центру зайнятості, чекає певна процедура. Найперше, із клієнтом працює реєстратор. Він знайомить безробітного із усіма послугами, записує основні особисті дані в базу, з’ясовує стаж, освіту, сімейний стан людини тощо.Про це повідомляє пресслужба ВОЦЗ.Після того в роботу включається кар’єрний радник. Цей спеціаліст проводить поглиблене профілювання безробітного. Згідно з отриманими результатами, складає індивідуальний план працевлаштування (для тих, хто має статус безробітного) або ж послуг (для по шукачів роботи). Окрім того, до компетенції кар’єрних радників належать: визначення профілю клієнта, окреслення ринку праці, основних тенденцій та підвищення мотивації до зайнятості.Однак, варто пам’ятати, що існує різниця між індивідуальним планом надання послуг та планом працевлаштування. У чому вона полягає? Для осіб, які мають статус безробітного, але хочуть максимально збільшити свій професійний потенціал, фахівці служби формують індивідуальний план працевлаштування. Він має широкий спектр послуг та активних програм. Для тих, хто не отримав статусу, але хоче знайти роботу, сформують індивідуальний план послуг, який передбачатиме доступ до базових послуг із працевлаштування та навчання.Показник якості роботи кар’єрного радника – працевлаштування клієнта. Кар’єрний радник працює без жодної формалізації процесу надання послуг, із індивідуальним підходом та детальним вивченням ситуації безробітних.У філіях Волинського обласного центр зайнятості та базових центрах області кар’єрні радники працюють уже рік. Зараз їх 76. Щодня вони спілкуються із пошукачами роботи і допомагають їм у професійній реалізації.