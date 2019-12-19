На Волині відзначатимуть 100-річчя перемоги над більшовиками

У Волинській області хочуть відзначити 100-річчя спільної перемоги поляків і українців над більшовиками.Про це йшлося 12 лютого під час засідання 28-ї сесії Волинської обласної ради, - пише ІА Волинські новини.Депутат Сергій Сівак пригадав, що 27 січня на запрошення польської сторони президент Володимир Зеленський перебував у Освенцимі з нагоди відзначення 75-річчя визволення концентраційного табору «Аушвіц».Під час перемовин президентами Польщі та України було запропоновано спільно вшанувати цього року 100-річчя перемоги УНР і Польської Республіки над більшовики. Цю битву ще називають Дивом на Віслі.«Пропоную відзначити на регіональному рівні цю дату, оскільки Волинь була плацдармом, де відбувалися ці події. Пропоную разом відзначити цю славну дату в історії Української Народної Республіки, оскільки 100 років пройшло, а ворог у нас залишається тим самим», – сказав Сергій Сівак.Обранці громади підтримали депутатський запит свого колеги.