вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Купи валентинку – врятуй дитинку»: у ПортCity благодійна акція для порятунку двох онкохворих хлопчиків*

«Купи валентинку – врятуй дитинку»: у ПортCity благодійна акція для порятунку двох онкохворих хлопчиків*
14 лютого на ІІІ поверсі «ПортCity» триватиме благодійна акція «Купи валентинку – врятуй дитинку».

Протягом цілого дня небайдужі лучани продаватимуть hand made вироби, аби зібрати кошти на лікування онкохворих хлопчиків: Сашка Ліщука та Марка Бадаляна.

Крім того, придбавши валентинку або запропоновані вироби, можна стати переможцем розіграшу. Їх буде аж 5. Той, хто купить валентинку за найбільшою ціною, - отримає у подарунок авторський торт. Решта четверо переможців теж отримають призи.

Умови розіграшу:

1. Купити валентинку
2. Зробити фото на фоні Дерева Кохання з валентинкою
3. Викласти світлину у групу волонтерської спільноти в Facebook «Діти_здорові»

Переможців теж визначать на facebook-сторінці волонтерської групи о 18.00, а призи можна буде забрати до закриття ТРЦ «ПортCity», тобто до 22.00

«Купи валентинку – врятуй дитинку»: у ПортCity благодійна акція для порятунку двох онкохворих хлопчиків*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: портсіті, луцьк, благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинський винахідник змайстрував мінітрактор зі старого «Жигуля»
13 лютий, 23:31
«Купи валентинку – врятуй дитинку»: у ПортCity благодійна акція для порятунку двох онкохворих хлопчиків*
13 лютий, 22:40
На Волині відзначатимуть 100-річчя перемоги над більшовиками
13 лютий, 22:21
На волинське господарство, яке занедбало 157 гектарів, відкрили кримінал
13 лютий, 21:45
Схожі новини
Шопінг вихідного дня: що і де купити у «ПортCity» зі знижками* Шопінг вихідного дня: що і де купити у «ПортCity» зі знижками*
08 лютий, 13:55
Лучан запрошують долучитися до благодійного проекту заради хворої дівчинки Лучан запрошують долучитися до благодійного проекту заради хворої дівчинки
01 лютий, 18:14
У Луцьку влаштували благодійний марафон, аби зібрати кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО У Луцьку влаштували благодійний марафон, аби зібрати кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО
26 січень, 16:10
На благодійному ярмарку збирали кошти на лікування восьмикласника з Луцька. ВІДЕО На благодійному ярмарку збирали кошти на лікування восьмикласника з Луцька. ВІДЕО
24 січень, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинський винахідник змайстрував мінітрактор зі старого «Жигуля»
13 лютий, 23:31
 0
«Купи валентинку – врятуй дитинку»: у ПортCity благодійна акція для порятунку двох онкохворих хлопчиків*
13 лютий, 22:40
 0
На Волині відзначатимуть 100-річчя перемоги над більшовиками
13 лютий, 22:21
 0
На волинське господарство, яке занедбало 157 гектарів, відкрили кримінал
13 лютий, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8