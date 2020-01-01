«Купи валентинку – врятуй дитинку»: у ПортCity благодійна акція для порятунку двох онкохворих хлопчиків*
13 лютий, 22:40
14 лютого на ІІІ поверсі «ПортCity» триватиме благодійна акція «Купи валентинку – врятуй дитинку».
Протягом цілого дня небайдужі лучани продаватимуть hand made вироби, аби зібрати кошти на лікування онкохворих хлопчиків: Сашка Ліщука та Марка Бадаляна.
Крім того, придбавши валентинку або запропоновані вироби, можна стати переможцем розіграшу. Їх буде аж 5. Той, хто купить валентинку за найбільшою ціною, - отримає у подарунок авторський торт. Решта четверо переможців теж отримають призи.
Умови розіграшу:
1. Купити валентинку
2. Зробити фото на фоні Дерева Кохання з валентинкою
3. Викласти світлину у групу волонтерської спільноти в Facebook «Діти_здорові»
Переможців теж визначать на facebook-сторінці волонтерської групи о 18.00, а призи можна буде забрати до закриття ТРЦ «ПортCity», тобто до 22.00
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Протягом цілого дня небайдужі лучани продаватимуть hand made вироби, аби зібрати кошти на лікування онкохворих хлопчиків: Сашка Ліщука та Марка Бадаляна.
Крім того, придбавши валентинку або запропоновані вироби, можна стати переможцем розіграшу. Їх буде аж 5. Той, хто купить валентинку за найбільшою ціною, - отримає у подарунок авторський торт. Решта четверо переможців теж отримають призи.
Умови розіграшу:
1. Купити валентинку
2. Зробити фото на фоні Дерева Кохання з валентинкою
3. Викласти світлину у групу волонтерської спільноти в Facebook «Діти_здорові»
Переможців теж визначать на facebook-сторінці волонтерської групи о 18.00, а призи можна буде забрати до закриття ТРЦ «ПортCity», тобто до 22.00
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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