«Купи валентинку – врятуй дитинку»: у ПортCity благодійна акція для порятунку двох онкохворих хлопчиків*





Протягом цілого дня небайдужі лучани продаватимуть hand made вироби, аби зібрати кошти на лікування онкохворих хлопчиків: Сашка Ліщука та Марка Бадаляна.



Крім того, придбавши валентинку або запропоновані вироби, можна стати переможцем розіграшу. Їх буде аж 5. Той, хто купить валентинку за найбільшою ціною, - отримає у подарунок авторський торт. Решта четверо переможців теж отримають призи.



Умови розіграшу:



1. Купити валентинку

2. Зробити фото на фоні Дерева Кохання з валентинкою

3. Викласти світлину у групу волонтерської спільноти в



Переможців теж визначать на facebook-сторінці волонтерської групи о 18.00, а призи можна буде забрати до закриття ТРЦ «ПортCity», тобто до 22.00





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 лютого на ІІІ поверсі «ПортCity» триватиме благодійна акція «Купи валентинку – врятуй дитинку».Протягом цілого дня небайдужі лучани продаватимуть hand made вироби, аби зібрати кошти на лікування онкохворих хлопчиків:Крім того, придбавши валентинку або запропоновані вироби, можна стати переможцем розіграшу. Їх буде аж 5. Той, хто купить валентинку за найбільшою ціною, - отримає у подарунок авторський торт. Решта четверо переможців теж отримають призи.Умови розіграшу:1. Купити валентинку2. Зробити фото на фоні Дерева Кохання з валентинкою3. Викласти світлину у групу волонтерської спільноти в Facebook «Діти_здорові»Переможців теж визначать на facebook-сторінці волонтерської групи о 18.00, а призи можна буде забрати до закриття ТРЦ «ПортCity», тобто до 22.00

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію