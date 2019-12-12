Розповіли, як волинянам користуватися додатком «Дія»





6 лютого українцям стали доступні електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в мобільному застосунку «Дія». Про це повідомили в Регіональному сервісному центрі МВС області, -



Почали використовувати за пастосунок «Дія», проте зіткнулись з проблемою відображення актуальних особистих даних в електронному посвідченні водія чи свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, відсутністю фотографії чи документів? Онлайн-сервіс Міністерства внутрішніх справ «Електронний кабінет водія» запровадив послугу уточнення даних, що дозволяє провести верифікацію цих документів.



Проєкт реалізовує Головний сервісний центр МВС спільно з Міністерством цифрової трансформації та за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».



Тепер електронний кабінет водія надає громадянам можливість скористатися онлайн-послугами:



уточнення даних у реєстрі посвідчень водіїв;

уточнення даних у реєстрі свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу.



Сервіс дозволяє громадянам подати заяву про коригування неточностей у реєстрах МВС та оперативно доповнити наявну в них інформацію.



Отже, якщо у вас виникла проблема з е-правами чи е-свідоцтвом в застосунку «Дія», вам необхідно авторизуватися в електронному кабінеті водія та скористатися послугою уточнення даних.



Алгоритм дій:



перейти із застосунку «Дія» в електронний кабінет водія, авторизуватися;

заповнити всі поля необхідними даними (автоматично заповнюються наявні у базі дані, в які можна внести виправлення);

завантажити файл із зображенням обох сторін документу у форматі .jpg;

надіслати електронну заяву до сервісного центру МВС для обробки.

Працівники сервісних центрів МВС опрацьовують отримані електронні заяви та вносять зміни до Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС. У випадку виявлення додаткових неточностей або відсутності фотографії громадянина, його запросять особисто звернутися до будь-якого сервісного центру МВС.



Внесені до Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС дані автоматично оновляться та будуть відображені в електронному кабінеті водія та застосунку «Дія».



Запровадження такого сервісу дозволить підвищити якість даних у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС. У подальшому завдяки цьому більше громадян зможуть отримувати адміністративні послуги онлайн, заощадити свої час і сили.



Зауважимо, що послугу верифікації даних також можна отримати особисто, звернувшись до зручного за розташуванням сервісного центру МВС. Проєкт реалізовано у співпраці з Фондом Східна Європа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, як бути, якщо застосунок «Дія» не відображає ваше водійське посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.6 лютого українцям стали доступні електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в мобільному застосунку «Дія». Про це повідомили в Регіональному сервісному центрі МВС області, - пише Район.ШацькПочали використовувати за пастосунок «Дія», проте зіткнулись з проблемою відображення актуальних особистих даних в електронному посвідченні водія чи свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, відсутністю фотографії чи документів? Онлайн-сервіс Міністерства внутрішніх справ «Електронний кабінет водія» запровадив послугу уточнення даних, що дозволяє провести верифікацію цих документів.Проєкт реалізовує Головний сервісний центр МВС спільно з Міністерством цифрової трансформації та за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».уточнення даних у реєстрі посвідчень водіїв;уточнення даних у реєстрі свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу.Сервіс дозволяє громадянам подати заяву про коригування неточностей у реєстрах МВС та оперативно доповнити наявну в них інформацію.Отже, якщо у вас виникла проблема з е-правами чи е-свідоцтвом в застосунку «Дія», вам необхідно авторизуватися в електронному кабінеті водія та скористатися послугою уточнення даних.перейти із застосунку «Дія» в електронний кабінет водія, авторизуватися;заповнити всі поля необхідними даними (автоматично заповнюються наявні у базі дані, в які можна внести виправлення);завантажити файл із зображенням обох сторін документу у форматі .jpg;надіслати електронну заяву до сервісного центру МВС для обробки.Працівники сервісних центрів МВС опрацьовують отримані електронні заяви та вносять зміни до Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС. У випадку виявлення додаткових неточностей або відсутності фотографії громадянина, його запросять особисто звернутися до будь-якого сервісного центру МВС.Внесені до Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС дані автоматично оновляться та будуть відображені в електронному кабінеті водія та застосунку «Дія».Запровадження такого сервісу дозволить підвищити якість даних у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС. У подальшому завдяки цьому більше громадян зможуть отримувати адміністративні послуги онлайн, заощадити свої час і сили.Зауважимо, що послугу верифікації даних також можна отримати особисто, звернувшись до зручного за розташуванням сервісного центру МВС. Проєкт реалізовано у співпраці з Фондом Східна Європа.

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