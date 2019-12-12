Розповіли, як волинянам користуватися додатком «Дія»
Сьогодні, 01:04
Розповіли, як бути, якщо застосунок «Дія» не відображає ваше водійське посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
6 лютого українцям стали доступні електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в мобільному застосунку «Дія». Про це повідомили в Регіональному сервісному центрі МВС області, - пише Район.Шацьк
Почали використовувати за пастосунок «Дія», проте зіткнулись з проблемою відображення актуальних особистих даних в електронному посвідченні водія чи свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, відсутністю фотографії чи документів? Онлайн-сервіс Міністерства внутрішніх справ «Електронний кабінет водія» запровадив послугу уточнення даних, що дозволяє провести верифікацію цих документів.
Проєкт реалізовує Головний сервісний центр МВС спільно з Міністерством цифрової трансформації та за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».
Тепер електронний кабінет водія надає громадянам можливість скористатися онлайн-послугами:
уточнення даних у реєстрі посвідчень водіїв;
уточнення даних у реєстрі свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу.
Сервіс дозволяє громадянам подати заяву про коригування неточностей у реєстрах МВС та оперативно доповнити наявну в них інформацію.
Отже, якщо у вас виникла проблема з е-правами чи е-свідоцтвом в застосунку «Дія», вам необхідно авторизуватися в електронному кабінеті водія та скористатися послугою уточнення даних.
Алгоритм дій:
перейти із застосунку «Дія» в електронний кабінет водія, авторизуватися;
заповнити всі поля необхідними даними (автоматично заповнюються наявні у базі дані, в які можна внести виправлення);
завантажити файл із зображенням обох сторін документу у форматі .jpg;
надіслати електронну заяву до сервісного центру МВС для обробки.
Працівники сервісних центрів МВС опрацьовують отримані електронні заяви та вносять зміни до Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС. У випадку виявлення додаткових неточностей або відсутності фотографії громадянина, його запросять особисто звернутися до будь-якого сервісного центру МВС.
Внесені до Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС дані автоматично оновляться та будуть відображені в електронному кабінеті водія та застосунку «Дія».
Запровадження такого сервісу дозволить підвищити якість даних у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС. У подальшому завдяки цьому більше громадян зможуть отримувати адміністративні послуги онлайн, заощадити свої час і сили.
Зауважимо, що послугу верифікації даних також можна отримати особисто, звернувшись до зручного за розташуванням сервісного центру МВС. Проєкт реалізовано у співпраці з Фондом Східна Європа.
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6 лютого українцям стали доступні електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в мобільному застосунку «Дія». Про це повідомили в Регіональному сервісному центрі МВС області, - пише Район.Шацьк
Почали використовувати за пастосунок «Дія», проте зіткнулись з проблемою відображення актуальних особистих даних в електронному посвідченні водія чи свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, відсутністю фотографії чи документів? Онлайн-сервіс Міністерства внутрішніх справ «Електронний кабінет водія» запровадив послугу уточнення даних, що дозволяє провести верифікацію цих документів.
Проєкт реалізовує Головний сервісний центр МВС спільно з Міністерством цифрової трансформації та за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».
Тепер електронний кабінет водія надає громадянам можливість скористатися онлайн-послугами:
уточнення даних у реєстрі посвідчень водіїв;
уточнення даних у реєстрі свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу.
Сервіс дозволяє громадянам подати заяву про коригування неточностей у реєстрах МВС та оперативно доповнити наявну в них інформацію.
Отже, якщо у вас виникла проблема з е-правами чи е-свідоцтвом в застосунку «Дія», вам необхідно авторизуватися в електронному кабінеті водія та скористатися послугою уточнення даних.
Алгоритм дій:
перейти із застосунку «Дія» в електронний кабінет водія, авторизуватися;
заповнити всі поля необхідними даними (автоматично заповнюються наявні у базі дані, в які можна внести виправлення);
завантажити файл із зображенням обох сторін документу у форматі .jpg;
надіслати електронну заяву до сервісного центру МВС для обробки.
Працівники сервісних центрів МВС опрацьовують отримані електронні заяви та вносять зміни до Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС. У випадку виявлення додаткових неточностей або відсутності фотографії громадянина, його запросять особисто звернутися до будь-якого сервісного центру МВС.
Внесені до Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС дані автоматично оновляться та будуть відображені в електронному кабінеті водія та застосунку «Дія».
Запровадження такого сервісу дозволить підвищити якість даних у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС. У подальшому завдяки цьому більше громадян зможуть отримувати адміністративні послуги онлайн, заощадити свої час і сили.
Зауважимо, що послугу верифікації даних також можна отримати особисто, звернувшись до зручного за розташуванням сервісного центру МВС. Проєкт реалізовано у співпраці з Фондом Східна Європа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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