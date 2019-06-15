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У Володимирі-Волинському відкрили реєстрацію на «Битву талантів»

У Володимирі-Волинському відкрили реєстрацію на «Битву талантів»
Уже вчетверте у Володимирі-Волинському відбудеться конкурс для талановитих і обдарованих «Битва талантів». Організатори відкрили реєстрацію учасників.

Цьогоріч шоу запланували "без обмежень", тобто, взяти участь у битві зможуть люди різного віку, а також з різними талантами, - пише БУГ.

Прийти повторно можуть і переможці вже попередніх подібних конкурсів. Вони відразу "за замовчуванням" проходять відбірковий тур.

Не важливо, чи буде учасник мешканцем Володимира-Волинського, чи жителем іншого міста, району і області. Головне, щоб йому було що показати, розповідає один з організаторів Максим Клим’юк.

Реєстрація учасників триває до кінця лютого. Спочатку учасники повинні пройти відбірковий тур.

Фінал "Битви талантів" планують провести наприкінці весни 2020-го року.

Цьогоріч для переможців підготували рекордний призовий фонд у 25 тисяч гривень. Також обіцяють ще багато хороших подарунків.

Аби стати учасником "Битви талантів", потрібно пройти реєстрацію за номером телефону (073)021-20-26.

У Володимирі-Волинському відкрили реєстрацію на «Битву талантів»


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Теги: битва талантів, володимир, конкурс
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