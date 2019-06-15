У Володимирі-Волинському відкрили реєстрацію на «Битву талантів»
Сьогодні, 06:08
Уже вчетверте у Володимирі-Волинському відбудеться конкурс для талановитих і обдарованих «Битва талантів». Організатори відкрили реєстрацію учасників.
Цьогоріч шоу запланували "без обмежень", тобто, взяти участь у битві зможуть люди різного віку, а також з різними талантами, - пише БУГ.
Прийти повторно можуть і переможці вже попередніх подібних конкурсів. Вони відразу "за замовчуванням" проходять відбірковий тур.
Не важливо, чи буде учасник мешканцем Володимира-Волинського, чи жителем іншого міста, району і області. Головне, щоб йому було що показати, розповідає один з організаторів Максим Клим’юк.
Реєстрація учасників триває до кінця лютого. Спочатку учасники повинні пройти відбірковий тур.
Фінал "Битви талантів" планують провести наприкінці весни 2020-го року.
Цьогоріч для переможців підготували рекордний призовий фонд у 25 тисяч гривень. Також обіцяють ще багато хороших подарунків.
Аби стати учасником "Битви талантів", потрібно пройти реєстрацію за номером телефону (073)021-20-26.
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Цьогоріч шоу запланували "без обмежень", тобто, взяти участь у битві зможуть люди різного віку, а також з різними талантами, - пише БУГ.
Прийти повторно можуть і переможці вже попередніх подібних конкурсів. Вони відразу "за замовчуванням" проходять відбірковий тур.
Не важливо, чи буде учасник мешканцем Володимира-Волинського, чи жителем іншого міста, району і області. Головне, щоб йому було що показати, розповідає один з організаторів Максим Клим’юк.
Реєстрація учасників триває до кінця лютого. Спочатку учасники повинні пройти відбірковий тур.
Фінал "Битви талантів" планують провести наприкінці весни 2020-го року.
Цьогоріч для переможців підготували рекордний призовий фонд у 25 тисяч гривень. Також обіцяють ще багато хороших подарунків.
Аби стати учасником "Битви талантів", потрібно пройти реєстрацію за номером телефону (073)021-20-26.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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