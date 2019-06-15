У Володимирі-Волинському відкрили реєстрацію на «Битву талантів»





Цьогоріч шоу запланували "без обмежень", тобто, взяти участь у битві зможуть люди різного віку, а також з різними талантами, -



Прийти повторно можуть і переможці вже попередніх подібних конкурсів. Вони відразу "за замовчуванням" проходять відбірковий тур.



Не важливо, чи буде учасник мешканцем Володимира-Волинського, чи жителем іншого міста, району і області. Головне, щоб йому було що показати, розповідає один з організаторів Максим Клим’юк.



Реєстрація учасників триває до кінця лютого. Спочатку учасники повинні пройти відбірковий тур.



Фінал "Битви талантів" планують провести наприкінці весни 2020-го року.



Цьогоріч для переможців підготували рекордний призовий фонд у 25 тисяч гривень. Також обіцяють ще багато хороших подарунків.



Аби стати учасником "Битви талантів", потрібно пройти реєстрацію за номером телефону (073)021-20-26.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже вчетверте у Володимирі-Волинському відбудеться конкурс для талановитих і обдарованих «Битва талантів». Організатори відкрили реєстрацію учасників.Цьогоріч шоу запланували "без обмежень", тобто, взяти участь у битві зможуть люди різного віку, а також з різними талантами, - пише БУГ.Прийти повторно можуть і переможці вже попередніх подібних конкурсів. Вони відразу "за замовчуванням" проходять відбірковий тур.Не важливо, чи буде учасник мешканцем Володимира-Волинського, чи жителем іншого міста, району і області. Головне, щоб йому було що показати, розповідає один з організаторів Максим Клим’юк.Реєстрація учасників триває до кінця лютого. Спочатку учасники повинні пройти відбірковий тур.Фінал "Битви талантів" планують провести наприкінці весни 2020-го року.Цьогоріч для переможців підготували рекордний призовий фонд у 25 тисяч гривень. Також обіцяють ще багато хороших подарунків.Аби стати учасником "Битви талантів", потрібно пройти реєстрацію за номером телефону (073)021-20-26.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію