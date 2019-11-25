Як біг впливає на тривалість життя





Про це



У рамках дослідження вчені вивчили близько 14 робіт, спрямованих на виявлення зв’язку між бігом і причинами смертей. У роботі вчених взяли участь близько 230 тис людей, здоров’я яких перевірялося від 5,5 до 35 років.



В результаті було встановлено, що витративши всього 50 хвилин на пробіжку у тиждень можна знизити показник загальної смертності. Вчені підрахували, що введення даної звички дозволить збільшити тривалість життя на 27%





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Позитивний вплив фізичної активності на організм було виявлено вченими вже давно. Так, згідно з дослідженнями, регулярні пробіжки можуть зменшити ймовірність виникнення раку, а також серцевих захворювань і діабету. Зараз же, вченим вдалося виявити вплив бігу і на тривалість життяПро це пишуть "Цікавості".У рамках дослідження вчені вивчили близько 14 робіт, спрямованих на виявлення зв’язку між бігом і причинами смертей. У роботі вчених взяли участь близько 230 тис людей, здоров’я яких перевірялося від 5,5 до 35 років.В результаті було встановлено, що витративши всього 50 хвилин на пробіжку у тиждень можна знизити показник загальної смертності. Вчені підрахували, що введення даної звички дозволить збільшити тривалість життя на 27%

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