Як біг впливає на тривалість життя
Сьогодні, 02:13
Позитивний вплив фізичної активності на організм було виявлено вченими вже давно. Так, згідно з дослідженнями, регулярні пробіжки можуть зменшити ймовірність виникнення раку, а також серцевих захворювань і діабету. Зараз же, вченим вдалося виявити вплив бігу і на тривалість життя
Про це пишуть "Цікавості".
У рамках дослідження вчені вивчили близько 14 робіт, спрямованих на виявлення зв’язку між бігом і причинами смертей. У роботі вчених взяли участь близько 230 тис людей, здоров’я яких перевірялося від 5,5 до 35 років.
В результаті було встановлено, що витративши всього 50 хвилин на пробіжку у тиждень можна знизити показник загальної смертності. Вчені підрахували, що введення даної звички дозволить збільшити тривалість життя на 27%
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Про це пишуть "Цікавості".
У рамках дослідження вчені вивчили близько 14 робіт, спрямованих на виявлення зв’язку між бігом і причинами смертей. У роботі вчених взяли участь близько 230 тис людей, здоров’я яких перевірялося від 5,5 до 35 років.
В результаті було встановлено, що витративши всього 50 хвилин на пробіжку у тиждень можна знизити показник загальної смертності. Вчені підрахували, що введення даної звички дозволить збільшити тривалість життя на 27%
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