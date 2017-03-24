Діабет і генетика: виявили новий ДНК-код
Сьогодні, 05:15
Деякі люди мають підвищені ризики розвитку цукрового діабету першого типу через успадкування певних генів.
Вивчаючи молекулярні фактори ризику розвитку аутоімунних захворювань, група вчених з США виявила, що порушення в послідовності ДНК можуть підвищувати ризики діабету, пише 24 Здоров'я.
Експерименти на гризунах свідчать, що зміни в послідовності ДНК можуть провокувати неправильне згортання хромосом, що позначається на регуляції генів, пов'язаних з розвитком діабету першого типу.
Порушення згортання ДНК було виявлено в Т-лімфоцитах. В кінцевому підсумку це провокувало у гризунів розвиток хвороби.
Примітно, що неправильне згортання відбувалося у мишей до того, як в організмі розвивався діабет.
"Ми вперше спостерігали, що неправильне згортання ДНК може провокувати діабет. Розуміння цього процесу допоможе створити основу для розробки лікування, щоб повернути назад зміни в послідовності ДНК", – зазначили автори.
Молекулярні фактори були досі не достатньо вивченими в контексті зв'язку генетики і аутоімунних захворювань, яких на сьогодні налічують понад 80 видів. Автори підкреслюють, що необхідні подальші дослідження цього взаємозв'язку, проте вже зараз їх робота стала важливим кроком у визначенні нових ризиків розвитку цукрового діабету першого типу.
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Вивчаючи молекулярні фактори ризику розвитку аутоімунних захворювань, група вчених з США виявила, що порушення в послідовності ДНК можуть підвищувати ризики діабету, пише 24 Здоров'я.
Експерименти на гризунах свідчать, що зміни в послідовності ДНК можуть провокувати неправильне згортання хромосом, що позначається на регуляції генів, пов'язаних з розвитком діабету першого типу.
Порушення згортання ДНК було виявлено в Т-лімфоцитах. В кінцевому підсумку це провокувало у гризунів розвиток хвороби.
Примітно, що неправильне згортання відбувалося у мишей до того, як в організмі розвивався діабет.
"Ми вперше спостерігали, що неправильне згортання ДНК може провокувати діабет. Розуміння цього процесу допоможе створити основу для розробки лікування, щоб повернути назад зміни в послідовності ДНК", – зазначили автори.
Молекулярні фактори були досі не достатньо вивченими в контексті зв'язку генетики і аутоімунних захворювань, яких на сьогодні налічують понад 80 видів. Автори підкреслюють, що необхідні подальші дослідження цього взаємозв'язку, проте вже зараз їх робота стала важливим кроком у визначенні нових ризиків розвитку цукрового діабету першого типу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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