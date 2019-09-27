У 2021 році українські цирки повинні відмовитися від номерів з тваринами
Сьогодні, 04:11
До 2021 року цирки в Україні повинні відмовитися від використання тварин у своїх розважальних номерах.
Про це повідомила заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк в інтерв’ю для Цензор.Нет.
За словами чиновниці, після того, як в Україні офіційно заборонять використовувати тварин для розваг, їх передадуть в реабілітаційні центри.
«Йде процес переговорів з громадськими інститутами, які готові прийняти цих тварин. Є тварини, які належать державі, їх – 96. Ми підписали меморандум з Еко-парком Фельдмана, і він готовий прийняти їх усіх. Там хороші умови, і парк готовий дотримуватися цивілізованих правил утримання», – розповіла Подоляк.
Вона також додала, що дресирувальникам, які мають право власності на чотириногих, запропонували вступити в переговори.
«Держава не має наміру говорити їм, що робити, але ми даємо вікно можливостей. Варіантів багато, але важливо зрозуміти, що ми не можемо заборонити використання тварин у держцирках, а в приватних не заборонити, тому що тоді ми створимо нерівні умови», – сказала чиновниця.
За її словами, адміністрації цирків зараз побоюються потрапити в складну фінансову ситуацію і запевняють, що українців не цікавлять виступи без тварин. «Для наших цирків це виклик, вони мають час на оновлення своїх програм на 2021 рік», – зазначила Подоляк.
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Про це повідомила заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк в інтерв’ю для Цензор.Нет.
За словами чиновниці, після того, як в Україні офіційно заборонять використовувати тварин для розваг, їх передадуть в реабілітаційні центри.
«Йде процес переговорів з громадськими інститутами, які готові прийняти цих тварин. Є тварини, які належать державі, їх – 96. Ми підписали меморандум з Еко-парком Фельдмана, і він готовий прийняти їх усіх. Там хороші умови, і парк готовий дотримуватися цивілізованих правил утримання», – розповіла Подоляк.
Вона також додала, що дресирувальникам, які мають право власності на чотириногих, запропонували вступити в переговори.
«Держава не має наміру говорити їм, що робити, але ми даємо вікно можливостей. Варіантів багато, але важливо зрозуміти, що ми не можемо заборонити використання тварин у держцирках, а в приватних не заборонити, тому що тоді ми створимо нерівні умови», – сказала чиновниця.
За її словами, адміністрації цирків зараз побоюються потрапити в складну фінансову ситуацію і запевняють, що українців не цікавлять виступи без тварин. «Для наших цирків це виклик, вони мають час на оновлення своїх програм на 2021 рік», – зазначила Подоляк.
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