У 2021 році українські цирки повинні відмовитися від номерів з тваринами





Про це повідомила заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк в



За словами чиновниці, після того, як в Україні офіційно заборонять використовувати тварин для розваг, їх передадуть в реабілітаційні центри.



«Йде процес переговорів з громадськими інститутами, які готові прийняти цих тварин. Є тварини, які належать державі, їх – 96. Ми підписали меморандум з Еко-парком Фельдмана, і він готовий прийняти їх усіх. Там хороші умови, і парк готовий дотримуватися цивілізованих правил утримання», – розповіла Подоляк.



Вона також додала, що дресирувальникам, які мають право власності на чотириногих, запропонували вступити в переговори.



«Держава не має наміру говорити їм, що робити, але ми даємо вікно можливостей. Варіантів багато, але важливо зрозуміти, що ми не можемо заборонити використання тварин у держцирках, а в приватних не заборонити, тому що тоді ми створимо нерівні умови», – сказала чиновниця.



За її словами, адміністрації цирків зараз побоюються потрапити в складну фінансову ситуацію і запевняють, що українців не цікавлять виступи без тварин. «Для наших цирків це виклик, вони мають час на оновлення своїх програм на 2021 рік», – зазначила Подоляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До 2021 року цирки в Україні повинні відмовитися від використання тварин у своїх розважальних номерах.Про це повідомила заступник міністра культури, молоді та спорту інтерв’ю для Цензор.Нет.За словами чиновниці, після того, як в Україні офіційно заборонять використовувати тварин для розваг, їх передадуть в реабілітаційні центри.«Йде процес переговорів з громадськими інститутами, які готові прийняти цих тварин. Є тварини, які належать державі, їх – 96. Ми підписали меморандум з Еко-парком Фельдмана, і він готовий прийняти їх усіх. Там хороші умови, і парк готовий дотримуватися цивілізованих правил утримання», – розповіла Подоляк.Вона також додала, що дресирувальникам, які мають право власності на чотириногих, запропонували вступити в переговори.«Держава не має наміру говорити їм, що робити, але ми даємо вікно можливостей. Варіантів багато, але важливо зрозуміти, що ми не можемо заборонити використання тварин у держцирках, а в приватних не заборонити, тому що тоді ми створимо нерівні умови», – сказала чиновниця.За її словами, адміністрації цирків зараз побоюються потрапити в складну фінансову ситуацію і запевняють, що українців не цікавлять виступи без тварин. «Для наших цирків це виклик, вони мають час на оновлення своїх програм на 2021 рік», – зазначила Подоляк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію