День святого Валентина: що не можна робити сьогодні





До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише



ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО



За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святого мученика Трифона, який народився в одній з областей Малої Азії, Фрігії, неподалік від міста Апамеї в селищі Кампсада. З юних років Господь дарував йому силу вигнання бісів і зцілення різних хвороб. Одного разу жителі його рідного села були врятовані ним від голоду: святий Трифон силою своєї молитви змусив піти шкідливих комах, що винищували хлібні злаки і спустошували поля. Особливо прославився святий Трифон вигнанням біса з дочки римського імператора Гордіана (238-244). Допомагаючи всім стражденним, він вимагав тільки однієї плати, віри в Ісуса Христа, благодаттю Якого він зціляв їх.



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА



У п'ятницю, 14 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Гавриїл, Давид, Микола, Петро.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



14 лютого зорі падають – весна буде теплою

Зоряне і ясне небо – весна буде пізньою

Увечері варто туман – вранці буде тепло​



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



У День Валентина не можна спізнюватися.

Не можна дарувати перстень (порада для хлопців), якщо не плануєте просити руки і серця.

Не змінюйте кардинально свій зовнішній вигляд

З хати не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 14 лютого, у світі відзначають День святого Валентина або День усіх закоханих.До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Максимум. За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святого мученика Трифона, який народився в одній з областей Малої Азії, Фрігії, неподалік від міста Апамеї в селищі Кампсада. З юних років Господь дарував йому силу вигнання бісів і зцілення різних хвороб. Одного разу жителі його рідного села були врятовані ним від голоду: святий Трифон силою своєї молитви змусив піти шкідливих комах, що винищували хлібні злаки і спустошували поля. Особливо прославився святий Трифон вигнанням біса з дочки римського імператора Гордіана (238-244). Допомагаючи всім стражденним, він вимагав тільки однієї плати, віри в Ісуса Христа, благодаттю Якого він зціляв їх.У п'ятницю, 14 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Гавриїл, Давид, Микола, Петро.14 лютого зорі падають – весна буде теплоюЗоряне і ясне небо – весна буде пізньоюУвечері варто туман – вранці буде тепло​У День Валентина не можна спізнюватися.Не можна дарувати перстень (порада для хлопців), якщо не плануєте просити руки і серця.Не змінюйте кардинально свій зовнішній виглядЗ хати не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

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