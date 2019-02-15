День святого Валентина: що не можна робити сьогодні
Сьогодні, 09:21
Сьогодні, 14 лютого, у світі відзначають День святого Валентина або День усіх закоханих.
До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Максимум.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святого мученика Трифона, який народився в одній з областей Малої Азії, Фрігії, неподалік від міста Апамеї в селищі Кампсада. З юних років Господь дарував йому силу вигнання бісів і зцілення різних хвороб. Одного разу жителі його рідного села були врятовані ним від голоду: святий Трифон силою своєї молитви змусив піти шкідливих комах, що винищували хлібні злаки і спустошували поля. Особливо прославився святий Трифон вигнанням біса з дочки римського імператора Гордіана (238-244). Допомагаючи всім стражденним, він вимагав тільки однієї плати, віри в Ісуса Христа, благодаттю Якого він зціляв їх.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 14 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Гавриїл, Давид, Микола, Петро.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
14 лютого зорі падають – весна буде теплою
Зоряне і ясне небо – весна буде пізньою
Увечері варто туман – вранці буде тепло
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У День Валентина не можна спізнюватися.
Не можна дарувати перстень (порада для хлопців), якщо не плануєте просити руки і серця.
Не змінюйте кардинально свій зовнішній вигляд
З хати не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
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До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Максимум.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святого мученика Трифона, який народився в одній з областей Малої Азії, Фрігії, неподалік від міста Апамеї в селищі Кампсада. З юних років Господь дарував йому силу вигнання бісів і зцілення різних хвороб. Одного разу жителі його рідного села були врятовані ним від голоду: святий Трифон силою своєї молитви змусив піти шкідливих комах, що винищували хлібні злаки і спустошували поля. Особливо прославився святий Трифон вигнанням біса з дочки римського імператора Гордіана (238-244). Допомагаючи всім стражденним, він вимагав тільки однієї плати, віри в Ісуса Христа, благодаттю Якого він зціляв їх.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 14 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Гавриїл, Давид, Микола, Петро.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
14 лютого зорі падають – весна буде теплою
Зоряне і ясне небо – весна буде пізньою
Увечері варто туман – вранці буде тепло
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У День Валентина не можна спізнюватися.
Не можна дарувати перстень (порада для хлопців), якщо не плануєте просити руки і серця.
Не змінюйте кардинально свій зовнішній вигляд
З хати не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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