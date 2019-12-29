У Ковелі лікарі видалили дівчині пухлину, яка була на шиї і заважала їй ковтати
Сьогодні, 09:38
Лікарі Ковельського МТМО успішно прооперували дівчину, у якої була пухлина.
Про це повідомляє медичний заклад у Facebook.
Зазначається, що дівчина звернулась до лікарів зі скаргами на пухлиноподібне утворення в ділянці шиї, яке випинало і заважало їй ковтати. За результатами комп'ютерної томографії на знімках виявили, що пухлине утворення має небезпечне розташування і розміщене між яремною та сонною артеріями.
Хірурги ковельської лікарні успішно прооперували пацієнтку і видалили пухлину. Наразі дівчину уже виписали додому.
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Про це повідомляє медичний заклад у Facebook.
Зазначається, що дівчина звернулась до лікарів зі скаргами на пухлиноподібне утворення в ділянці шиї, яке випинало і заважало їй ковтати. За результатами комп'ютерної томографії на знімках виявили, що пухлине утворення має небезпечне розташування і розміщене між яремною та сонною артеріями.
Хірурги ковельської лікарні успішно прооперували пацієнтку і видалили пухлину. Наразі дівчину уже виписали додому.
УВАГА! ФОТО 18+
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