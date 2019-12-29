У Ковелі лікарі видалили дівчині пухлину, яка була на шиї і заважала їй ковтати

Лікарі Ковельського МТМО успішно прооперували дівчину, у якої була пухлина.Про це повідомляє медичний заклад у Facebook.Зазначається, що дівчина звернулась до лікарів зі скаргами на пухлиноподібне утворення в ділянці шиї, яке випинало і заважало їй ковтати. За результатами комп'ютерної томографії на знімках виявили, що пухлине утворення має небезпечне розташування і розміщене між яремною та сонною артеріями.Хірурги ковельської лікарні успішно прооперували пацієнтку і видалили пухлину. Наразі дівчину уже виписали додому.