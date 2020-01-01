Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти дорогу вантажівку

На митному посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби попередили незаконне ввезення автомобіля марки «MAN» на суму понад пів мільйона гривень.Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.2 лютого громадянин України на підставі доручення директора товариства подав митну декларацію, відповідно до якої в митному режимі «імпорт» переміщувався вантажний автомобіль сідельний тягач марки «MAN», 2013 року випуску.З метою перевірки законності ввезення на митну територію України транспортного засобу ініціювали та направили запити до країни-експортера та офіційного дилера ТзОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн».Встановили, що цей автомобіль являє собою вантажний автомобіль-бортову платформу, про що свідчить як первинна реєстрація в країні експортера, так і інформація кодування номера шасі. На автомобілі наявні ознаки знятого підрамника платформи, буксирувального форкопа та ряду елементів рами.Таким чином, керівник товариства приховав від митного контролю підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, та таких, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості самого товару.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України і передбачають накладання штрафу в розмірі 100 % суми несплачених платежів.