Смертельна аварія в Росії: єдиний українець, який вижив, виявився водієм буса
Сьогодні, 10:45
Єдиний українець, який вижив у страшній аварії під Псковом у Росії, виявився водієм мікроавтобуса, що розбився. Зараз він перебуває в лікарні, у реанімації. Решта сім пасажирів і ще один водій загинули. Всі вони родом із Закарпаття.
Детальніше про трагедію читайте в матеріалі Обозревателя.
Єдиний, хто вижив
38-річний Михайло Зеленюк народився в сорочці. Він єдиний, кому вдалося вижити в жахливій аварії на трасі Санкт-Петербург – Невель. Михайло давно займається пасажирськими перевезеннями. На своїй сторінці в соцмережі він пропонує послуги з перевезення з Пітера до України.
На одному з фото він стоїть поруч із Mercedes номерами АО3315ВН, який якраз і розбився в ніч на 13 лютого під Псковом.
"Напередодні я дзвонив Михайлу, ми з ним рідні брати, я працюю під Санкт-Петербургом на будівництві, сам теж із Рахова. Кажу: "ти заїдеш до мене?". Він сказав, так, їду в Пітер і заїду до тебе. Вранці прокинувся і думаю, дивно, не приїхав і навіть не подзвонив. Набираю, а телефон не доступний. Потім дізнався, що трапилося. Подзвонив у реанімацію, мені сказали, що у нього травми середньої тяжкості. Ось зараз із другом поїду у Псков, нам туди чотири години ще добиратися", – розповів Oбозревателю рідний брат водія Василь.
Він додає, що Михайло вижив дивом, тому що перебував позаду автобуса, спав, а за кермом був напарник, теж Міша. Він загинув. "Там неправильно пишуть, вони не в Україну їхали, а в Пітер. У салоні були всі земляки, з Рахівського району, люди їхали на заробітки. І всі загинули. Ми молимося за Мішу, йому Бог допоміг вижити, у нього двоє дітей вдома", – говорить Василь.
У загиблого водія буса Михайла Гайналія залишилося двоє дітей.
Михайло живе в Рахові Закарпатської області, а перевезеннями займається давно. Його дружина, Світлана працює в пенсійному фонді Рахова. Однак розмовляти з журналістами вона не захотіла.
Як повідомили нам у ГУ МВС Псковської області РФ, зараз Михайло перебуває в лікарні. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. "Коли його діставали на місці, то у нього лікарі констатували різані рани, тупу травму живота, струс головного мозку", – повідомив OBOZREVATEL речник поліції Псковської області Олексій Баранов.
Також у лікарні перебуває і водій фури, в яку врізався "Мерседес", його звуть В'ячеслав Рябов, він із Білорусі. У нього лікарі виявили перелом щелепи.
Рятувальникам довелося діставати тіла
Аварія сталася в ніч на 13 лютого приблизно о 0:36 біля села Руда на 475 кілометрі траси Санкт-Петербург – Невель. За попередніми даними мікроавтобус "Мерседес" не розрахував відстань і пішов на обгін. У результаті на швидкості він зіткнувся з великою вантажівкою "Вольво". Удар був такої сили, що мікроавтобус просто зім'яло.
Загинули вісім українців, серед них і водій мікроавтобуса. Рятувальникам довелося діставати тіла з понівеченого автомобіля. За фактом ДТП порушено кримінальну справу в ГУ МВС Псковської області. Також там уточнюють, що мікроавтобус здійснював приватне перевезення.
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Детальніше про трагедію читайте в матеріалі Обозревателя.
Єдиний, хто вижив
38-річний Михайло Зеленюк народився в сорочці. Він єдиний, кому вдалося вижити в жахливій аварії на трасі Санкт-Петербург – Невель. Михайло давно займається пасажирськими перевезеннями. На своїй сторінці в соцмережі він пропонує послуги з перевезення з Пітера до України.
На одному з фото він стоїть поруч із Mercedes номерами АО3315ВН, який якраз і розбився в ніч на 13 лютого під Псковом.
"Напередодні я дзвонив Михайлу, ми з ним рідні брати, я працюю під Санкт-Петербургом на будівництві, сам теж із Рахова. Кажу: "ти заїдеш до мене?". Він сказав, так, їду в Пітер і заїду до тебе. Вранці прокинувся і думаю, дивно, не приїхав і навіть не подзвонив. Набираю, а телефон не доступний. Потім дізнався, що трапилося. Подзвонив у реанімацію, мені сказали, що у нього травми середньої тяжкості. Ось зараз із другом поїду у Псков, нам туди чотири години ще добиратися", – розповів Oбозревателю рідний брат водія Василь.
Він додає, що Михайло вижив дивом, тому що перебував позаду автобуса, спав, а за кермом був напарник, теж Міша. Він загинув. "Там неправильно пишуть, вони не в Україну їхали, а в Пітер. У салоні були всі земляки, з Рахівського району, люди їхали на заробітки. І всі загинули. Ми молимося за Мішу, йому Бог допоміг вижити, у нього двоє дітей вдома", – говорить Василь.
У загиблого водія буса Михайла Гайналія залишилося двоє дітей.
Михайло живе в Рахові Закарпатської області, а перевезеннями займається давно. Його дружина, Світлана працює в пенсійному фонді Рахова. Однак розмовляти з журналістами вона не захотіла.
Як повідомили нам у ГУ МВС Псковської області РФ, зараз Михайло перебуває в лікарні. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. "Коли його діставали на місці, то у нього лікарі констатували різані рани, тупу травму живота, струс головного мозку", – повідомив OBOZREVATEL речник поліції Псковської області Олексій Баранов.
Також у лікарні перебуває і водій фури, в яку врізався "Мерседес", його звуть В'ячеслав Рябов, він із Білорусі. У нього лікарі виявили перелом щелепи.
Рятувальникам довелося діставати тіла
Аварія сталася в ніч на 13 лютого приблизно о 0:36 біля села Руда на 475 кілометрі траси Санкт-Петербург – Невель. За попередніми даними мікроавтобус "Мерседес" не розрахував відстань і пішов на обгін. У результаті на швидкості він зіткнувся з великою вантажівкою "Вольво". Удар був такої сили, що мікроавтобус просто зім'яло.
Загинули вісім українців, серед них і водій мікроавтобуса. Рятувальникам довелося діставати тіла з понівеченого автомобіля. За фактом ДТП порушено кримінальну справу в ГУ МВС Псковської області. Також там уточнюють, що мікроавтобус здійснював приватне перевезення.
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Коментарі 1
Так просто описують ДТП, як буцімто комаху хто придавив. Як це так не розрахував швидкість та пішов на обгін. Не хочеться про покійного водія погане писати, але він був дилетант за кермом, а не професіонал. Краще у себе у Рахові на підводі дрова з лісу возив, а не людей. Висловлюю співчуття загиблим, нехай земля їм буде пухом.
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