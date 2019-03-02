Смертельна аварія в Росії: єдиний українець, який вижив, виявився водієм буса





Детальніше про трагедію читайте в матеріалі



Єдиний, хто вижив



38-річний Михайло Зеленюк народився в сорочці. Він єдиний, кому вдалося вижити в жахливій аварії на трасі Санкт-Петербург – Невель. Михайло давно займається пасажирськими перевезеннями. На своїй сторінці в соцмережі він пропонує послуги з перевезення з Пітера до України.



На одному з фото він стоїть поруч із Mercedes номерами АО3315ВН, який якраз і розбився в ніч на 13 лютого під Псковом.

Єдиний, хто вижив, Михайло Зеленюк поруч Mercedes

"Напередодні я дзвонив Михайлу, ми з ним рідні брати, я працюю під Санкт-Петербургом на будівництві, сам теж із Рахова. Кажу: "ти заїдеш до мене?". Він сказав, так, їду в Пітер і заїду до тебе. Вранці прокинувся і думаю, дивно, не приїхав і навіть не подзвонив. Набираю, а телефон не доступний. Потім дізнався, що трапилося. Подзвонив у реанімацію, мені сказали, що у нього травми середньої тяжкості. Ось зараз із другом поїду у Псков, нам туди чотири години ще добиратися", – розповів Oбозревателю рідний брат водія Василь.



Він додає, що Михайло вижив дивом, тому що перебував позаду автобуса, спав, а за кермом був напарник, теж Міша. Він загинув. "Там неправильно пишуть, вони не в Україну їхали, а в Пітер. У салоні були всі земляки, з Рахівського району, люди їхали на заробітки. І всі загинули. Ми молимося за Мішу, йому Бог допоміг вижити, у нього двоє дітей вдома", – говорить Василь.



У загиблого водія буса Михайла Гайналія залишилося двоє дітей.



Михайло живе в Рахові Закарпатської області, а перевезеннями займається давно. Його дружина, Світлана працює в пенсійному фонді Рахова. Однак розмовляти з журналістами вона не захотіла.



Як повідомили нам у ГУ МВС Псковської області РФ, зараз Михайло перебуває в лікарні. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. "Коли його діставали на місці, то у нього лікарі констатували різані рани, тупу травму живота, струс головного мозку", – повідомив OBOZREVATEL речник поліції Псковської області Олексій Баранов.



Також у лікарні перебуває і водій фури, в яку врізався "Мерседес", його звуть В'ячеслав Рябов, він із Білорусі. У нього лікарі виявили перелом щелепи.



Рятувальникам довелося діставати тіла



Аварія сталася в ніч на 13 лютого приблизно о 0:36 біля села Руда на 475 кілометрі траси Санкт-Петербург – Невель. За попередніми даними мікроавтобус "Мерседес" не розрахував відстань і пішов на обгін. У результаті на швидкості він зіткнувся з великою вантажівкою "Вольво". Удар був такої сили, що мікроавтобус просто зім'яло.



Загинули вісім українців, серед них і водій мікроавтобуса. Рятувальникам довелося діставати тіла з понівеченого автомобіля. За фактом ДТП порушено кримінальну справу в ГУ МВС Псковської області. Також там уточнюють, що мікроавтобус здійснював приватне перевезення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Єдиний українець, який вижив у страшній аварії під Псковом у Росії , виявився водієм мікроавтобуса, що розбився. Зараз він перебуває в лікарні, у реанімації. Решта сім пасажирів і ще один водій загинули. Всі вони родом із Закарпаття.Детальніше про трагедію читайте в матеріалі Обозревателя. 38-річнийнародився в сорочці. Він єдиний, кому вдалося вижити в жахливій аварії на трасі Санкт-Петербург – Невель. Михайло давно займається пасажирськими перевезеннями. На своїй сторінці в соцмережі він пропонує послуги з перевезення з Пітера до України.На одному з фото він стоїть поруч із Mercedes номерами АО3315ВН, який якраз і розбився в ніч на 13 лютого під Псковом."Напередодні я дзвонив Михайлу, ми з ним рідні брати, я працюю під Санкт-Петербургом на будівництві, сам теж із Рахова. Кажу: "ти заїдеш до мене?". Він сказав, так, їду в Пітер і заїду до тебе. Вранці прокинувся і думаю, дивно, не приїхав і навіть не подзвонив. Набираю, а телефон не доступний. Потім дізнався, що трапилося. Подзвонив у реанімацію, мені сказали, що у нього травми середньої тяжкості. Ось зараз із другом поїду у Псков, нам туди чотири години ще добиратися", – розповів Oбозревателю рідний брат водія Василь.Він додає, що Михайло вижив дивом, тому що перебував позаду автобуса, спав, а за кермом був напарник, теж Міша. Він загинув. "Там неправильно пишуть, вони не в Україну їхали, а в Пітер. У салоні були всі земляки, з Рахівського району, люди їхали на заробітки. І всі загинули. Ми молимося за Мішу, йому Бог допоміг вижити, у нього двоє дітей вдома", – говорить Василь.У загиблого водія буса Михайла Гайналія залишилося двоє дітей.Михайло живе в Рахові Закарпатської області, а перевезеннями займається давно. Його дружина, Світлана працює в пенсійному фонді Рахова. Однак розмовляти з журналістами вона не захотіла.Як повідомили нам у ГУ МВС Псковської області РФ, зараз Михайло перебуває в лікарні. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. "Коли його діставали на місці, то у нього лікарі констатували різані рани, тупу травму живота, струс головного мозку", – повідомив OBOZREVATEL речник поліції Псковської області Олексій Баранов.Також у лікарні перебуває і водій фури, в яку врізався "Мерседес", його звуть В'ячеслав Рябов, він із Білорусі. У нього лікарі виявили перелом щелепи.Аварія сталася в ніч на 13 лютого приблизно о 0:36 біля села Руда на 475 кілометрі траси Санкт-Петербург – Невель. За попередніми даними мікроавтобус "Мерседес" не розрахував відстань і пішов на обгін. У результаті на швидкості він зіткнувся з великою вантажівкою "Вольво". Удар був такої сили, що мікроавтобус просто зім'яло.Загинули вісім українців, серед них і водій мікроавтобуса. Рятувальникам довелося діставати тіла з понівеченого автомобіля. За фактом ДТП порушено кримінальну справу в ГУ МВС Псковської області. Також там уточнюють, що мікроавтобус здійснював приватне перевезення.

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