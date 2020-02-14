Романтика, мистецтво і розваги: чим себе зайняти на вихідних у Луцьку 14 – 16 лютого





Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує переглянути добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня, насолодитися відпочинком і круто провести час у колі друзів, родини чи коханих людей.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]



П'ятниця, 14 лютого



Подія: Презентація збірки Юлі Фінковської «Лиця ялиці»

Тип заходу: Презентація книги

Місце: Книгарня «Є» Луцьк

Коли: 18:00

Що обіцяють: «Лиця ялиці» – четверта поетична збірка Юлі Фінковської. Вона про любов у найширшому розумінні цього слова: від почуттів до першого листопадового снігу і до стосунків між двома людьми.



Це вірші, що мають імена та лиця. Тут є Кай і Герда, Юргіс і Грета, Герберт і Рут, Герш і Марія. Ліричні герої, які дуже схожі на нас, які нагадують, що життя навколо наповнене звуками, кольорами, новими вигаданими і старими забутими словами.

Вірші про те, що треба встигнути сказати комусь важливі речі та відчути себе справжніми.



Модераторка – Катерина Рубан.







Подія: Вечірка для (не) самотніх

Тип заходу: Вечірка

Місце: YouthСфера

Коли: 16:00

Що обіцяють: Запрошують на нашу вечірку «Для (не) самотніх». Гарантують гарний вечір. На гостей чекатимуть численні розмови та знайомства з крутими людьми, перегляд повнометражного фільму в неймовірній атмосфері, спід-дейтінг та на завершення - літературний вечір. Команда Lutsk Nétwork буде рада бачити усіх.







Подія: Артем Степанюк - Романтичні хіти під гітару

Тип заходу: Концерт

Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club

Коли: 19:30

Що обіцяють: Артем Степанюк, лідер гурту «Green Land» створений на базі «колишніх» учнів GARAGE Rock School. Автор власних пісень. Теплий вокал та позитивна енергетика. 14 лютого заграє романтичну програму в Цитрі.



Вхід вільний. Бронюйте місця 050-8802-555. Вул. Богдана Хмельницького, 1б







Подія: Без Обмежень / концерт НА БІС! / альбом «#Мільярди» / 14.02.2020

Тип заходу: Концерт

Місце: РЦ «Промінь»

Коли: 18:00

Що обіцяють: Радять не пропустити нагоду відсвяткувати найромантичніший день року у компанії мегапопулярного українського рок-гурту «Без обмежень». Музиканти завітають до міста Луцька 14 лютого 2020 року із феєричним концертом на біс під назвою «#Мільярди».



Гурт «Без обмежень» - це музичний феномен української музичної сцени. Прості музиканти з Мукачева йде через терни до зірок та досягають олімпу музичної популярності. Звісно, улюбленцями мільйонів слухачів вони стали не просто так! Їхня відданість своїй справі, пристрасть до музики, любов до слухачів та непідробність емоцій підкорили серця прихильників.



Наразі «Без обмежень» плідно гастролюють містами України, стають хедлайнерами наймасштабніших музичних фестивалів, отримують визначні премії за творчі досягнення, знімають фантастичні відеороботи та випускають вражаючі платівки. Останньою з них є альбом під назвою «#Мільярди». Мабуть, найвибуховішою піснею з нього стала композиція «Зорі запалали», яку музиканти символічно презентували публіці 14-го лютого.



5 причин піти на концерт «Без обмежень» у Луцьку:



– Почути композиції з нового супер-альбому, котрий здивує звучанням, піснями, задумами та відоображенням всього, що є в серці кожного з нас.

– Рокери-романтики музичного простору завойовують твої серце та душу щирістю пісень і умінням відверто ділитися своїми почуттями.

– Кожен виступ «Без обмежень» - це шалений потік енергії і емоцій, які важко описати словами. Подаруй своїй половинці квиток на концерт гурту, і такий подарунок гарантовано запам’ятається на все життя.

– Танцюватиме увесь зал, підспівуватиме кожен! Вибухова енергетика, щирість та відвертість, драйв та лірика, брутальність та романтика – все це і більше у вечір Дня всіх закоханих на концерті колектив

– Пречудова можливість провести музичний вечір разом із своєю коханою людиною, насолодитись якісною українською музикою та наповнитись зарядом позитивних емоцій.







Подія: Day of Love

Тип заходу: Вечірка

Місце: Ring Cafe (проспект Волі, 49 А). Проспект Волі, 49 А, Луцьк, 43000

Коли: 21:00

Що обіцяють: У п'ятницю в Ring DJ Cafe пануватиме особлива атмосфера. Радять брати свою другу половинку та приходити на вечірку або ж знайти нові цікаві знайомства на заході.



На вечірці буде special guest із Києва - DJ Safin, який дружить з вінілом з 2001-го року та живе зі слоганом Defected Records «House Music All Night Long»







Подія: Майстер-клас Соломʼяне серце

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Центральний універмаг міста Луцька

Коли: 15:30

Що обіцяють: В Art Gallery (5 поверх ЦУМу) відбудеться майстер-клас «Соломʼяне серце» до Дня закоханих із декоративно-прикладного мистецтва. Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/ArtGallery_1402. Керівник: художниця Ткачук Валентина. «Мистецтво для двох – чудова нагода висловити свої почуття подарунком, зробленим своїми руками», – пишуть організатори.

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Участь – безкоштовна, за умови попередньої реєстрації.





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Подія: Чорні Черешні. Вечір для закоханих. Зал №2

Тип заходу: Концерт

Місце: Maydan

Коли: 21:30

Що обіцяють: П'ятниця! День усіх закоханих, то ж радять провести свято під запальні танці та живу музику у виконанні «Чорних черешень XXL» + обіцяють халяву від Майдану.

Бронь столиків: 050 100 2751







Подія: Майстер-клас із живопису для дорослих «Love»

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Художня студія «Барва»

Коли: 18:00

Що обіцяють: Художня студія «Барва» в день святого Валентина 14 лютого у п’ятницю 18.00 год. проведе чуттєвий майстер-клас із живопису для дорослих. Писатимуть акриловими фарбами на полотні. Всі матеріали надаються. Запрошують разом з організаторами-художниками поринути в атмосферу творчості і релаксу. Будуть знайомити з роботами відомої художниці Євгенії Гапчинської та її творчістю.



Євгенія Гапчинська - одна з найбільш знаменитих українських художниць, яка має свій неповторний стиль. Малюючи маленьких смішних чоловічків із зворушливими написами, Гапчинська називає себе "Постачальником щастя № 1"...



Тривалість 2,5 год. Вартість 250 грн. Обов'язковий запис за телефоном 0666949599 і передоплата 150 грн на картку Приватбанк 5363542305934904 Миселюк. І Ю.







Подія: Парне Гончарювання на Валентина

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: м. Луцьк вул. Теремнівська 59

Коли: З 13:00 до 18:00

Що обіцяють: Радять відсвяткувати цей день по особливому і створити зі своєю половинкою виріб, який стане символом кохання або ж прийти і просто приділити час для себе і створити власне горнятко. Кажуть, гончарювання дуже заспокоює і розвантажує думки, тож у будь-якому разі такий варіант проведення вечора п’ятниці – чудовий. Попередня реєстрація обов'язкова: 0979731721, 0955715831.

Кількість місць обмежена.







Подія: Майстер-клас для дітей картина «Царівна-лебідь»

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Художня студія «Барва»

Коли: 18:00

Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення м'якої картини до дня всіх закоханих! Ви знали, що лебеді зберігають вірність протягом усього життя і їхнє сімейне життя характеризується прекрасними якостями?! Такі як дружба, турбота один про одного, співчуттям. Тож в цю п'ятницю будуть творити з дітьми романтичну історію. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають. Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99. Художня студія Барва знаходиться пр-т Волі 27,(приміщення "Єврошопу")







Субота, 15 лютого



Подія: Beauty TYSA

Тип заходу: Вечірка

Місце: Молодіжний центр Волині

Коли: 18:00

Що обіцяють: Захід організовують для тих, хто не знає, як доглядати за своєю шкірою, мріє рубити круті макіяжі. На Beauty TYSA, навчать як правильно доглядати за шкірою та яку краще використовувати продукцію від косметолога Ivanna Mochychuk . Лайфхаки щодо макіяжу, сухої корекції, як робити вечірній макіяж та використовувати техніку «розтушована стрілка» від візажиста Viki Mizyk. На заході буде також фуршет та лотерея із дуже крутими призами, але щоб взяти участь потрібно купити квиточок всього за 40 грн. Для участь просто заповни







Подія: Cashflow для пар

Тип заходу: Гра

Місце: PRO Business HUB. Naberezhna 42, Луцьк

Коли: 11:00

Що обіцяють: Запрошують разом з коханими людьми, рідними чи друзями прокачати фінансові скіли на тренінг-грі cashflow для пар.



Сashflow («грошовий потік», «життєвий капітал») – це імітація твоїх реальних можливостей та паралельно навчання фінансовій грамотності, партнерству та взаємодії, правильному аналізу ризиків, які необхідні під час прийняття важливих життєвих рішень. Це гра, яка змінює мислення та закладає в підсвідомість навики, які можуть формувати пасивний дохід у твоєму реальному житті та вмінню продавати себе дорого.



Cashflow звертає увагу на стереотипи та психологічні блоки щодо грошей, фінансові помилки та проблеми у комунікації з людьми.



Кількість місці: 10 гравців.





Оплата: ПриватБанк: 5168 7422 0115 4816 Монобанк: 5375411403182988 (отримувач — Анастасія Кривеха (Anastasiia Kryvekha). Контактний телефон: 093 701 66 37.







Подія: Space of Variations

Тип заходу: Концерт

Місце: Maydan

Коли: 21:30

Що обіцяють: 15 Лютого в «Майдані» з презентацією нового альбому один з кращих важких гуртів України «Space Of variations». Після концертів цих хлопців слухачі ще дуже довго виходять зі стану трансу в яке їх занурює над потужний звук та мелодії SOV, фанати важкої музики в Україні та за її межами відгукуються про них, як про гурт зі своїм оригінальним та упізнаваним настроєм з Вхід 150 грн.







Подія: Фотовиставка присвячена 5-ій річниці створення нашої 14 омбр.

Тип заходу: Фотовиставка

Місце: Волинська обласна бібліотека для юнацтва,Волі ,2

Коли: 14:00

Що обіцяють: «Час швидко спливає, і за п’ять років, які вже минули, багато чого було би складно згадати, але ми маємо дві чудові книжки про нашу бригаду, які і через роки не дадуть нашим дітям забути, як це було, як бригада створювалась, проходила бойове злагодження на полігонах та вперше заходила у сектор «М» зони АТО», – пишуть організатори. Саме автори цих книжок Влад Якушев («Карателі), Жанна Білоцька («51/14 Шлях нескорених») візьмуть участь у відкритті виставки. Будуть присутні ветерани, безпосередні учасники тих подій, які поділяться цікавими спогадами з цієї тривалої неоголошеної гібридної війни.







Подія: Майстер-клас Янголи

Тип заходу: майстер-клас

Місце: Volart.com.ua. Вул. Лесі Українки 24а, Луцьк, 43016

Коли: 13:00

Що обіцяють: Майстер-клас Марини Яндоленко Янголи в рамках виставки Тетяни Мялковської. Вартість 250 грн. Запрошують долучитися усіх охочих, гарантують гарний настрій в атмосфері творчості і натхнення.







Неділя, 16 лютого



Подія: День народження «Території йоги»

Тип заходу:

Місце: Passage Interdit

Коли: 15:00

Що обіцяють: Запрошують на День народження найдушевнішої студії йоги «Території йоги» цьогоріч 9. На гостей чекають цікаві майстер-класи від викладачів, розважальна та музична програма.

Програма:

15.00-16.30 МК Юлії Солдатенко (ішвара йога, танець, Київ): переходи в горизонтальних балансах через рух танцю живота.

16.30-18.00 МК Христини Губської (засновниця студії, Луцьк): Дихання довгожителів.

18.00-19.00 святкове частування та оголошення переможців конкурсу на найкраще відео

19.00-20.00 концерт Івана Ткаленка (Київ), єдиного в світі ембіент-бандуриста.



Вхід – вільний.







Подія: Лускунчик / Луцьк / Вистава для дітей та дорослих / 16.02.

Тип заходу: Вистава для дітей

Місце: Палац культури міста Луцька

Коли: 14:00

Що обіцяють: Запрошують на фантастичну подію – виставу-балет під назвою «Лускунчик», яка відбудеться 16 лютого 2020 року в Палаці культури міста Луцьк.

Спектакль «Лускунчик» - сучасна інтерпретація казки Ернста Гофмана «Лускунчик і Мишачий Король» з використанням авторських пісень, костюмів та декорацій. Дана інтерпретація твору має форму балетного шоу у двох діях з прологом.

У сценарії мюзиклу задіяно безліч персонажів - це Клара і Фріц, їхній хресний Дроссельмейер, чарівна лялька Лускунчик, солдатики, Мишачий Король, миші та інші.

Історія починається з того, як незвичайний хресний Клари, який займається виготовленням іграшок, дарує своїй похресниці чудернацьку іграшку-горіхокол. Та лялька виявляється магічною та одної миті оживе і перетвориться на прекрасного принца… Головним героям випаде немало пригод на шляху, найстрашнішою з яких буде сутичка із Мишачим Королем. Чим закінчиться ця казкова історія? Приходьте і дізнаєтесь!







Подія: Vinyl party до дня народження Чеслава Немена

Тип заходу: Вечірка

Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club

Коли: 20:00

Що обіцяють: 16 лютого народився один з найвідоміших, найпопулярніших, найвпізнаваніших співаків польської музичної сцени Чеслав Немен. Будуть слухати його записи, та записи інших польських музичних виконавців на платівках. Традиційно закликаємо приходити зі своїми вінілами, які б хотілось почути в Цитрі. Диск жокей вечірки Сергій «Ткацик» Ткачук.



Вхід 50 грн. Деталі 050-8802-555. Вул. Богдана Хмельницького, 1б







14 – 16 лютого. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: Їжак Сонік

Жанр: Фантастика, фентезі, бойовик, пригоди, комедія, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 10:10; 12:00; 13:50; 15:40; 17:30; 19:25; 21:20

Про що фільм: Соник Ікс і команда його друзів - вірний лис-винахідник Тейлз, закохана їжачиха-боєць Емі, добра дівчинка-кролиця Крим та інші - встають на шляху у геніального суперлиходія доктора Еггмана. Разом зі своєю армією роботів Еггман полює за Смарагдами Хаосу, які дозволять йому поневолити світ.







Фільм: Острів фантазій

Жанр: Жахи, фантастика

Місце: «Premier City»

Початок: 14:15; 18:10; 20:40; 23:10

Про що фільм: Загадковий містер Рорк втілює в життя найсміливіші і таємні мрії своїх постояльців на розкішному важкодоступному тропічному курорті. Але чи будуть готові гості розгадати таємницю острова і врятувати свої життя, коли їх фантазії обернуться кошмаром?







Фільм: Гола правда

Жанр: Комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 20:20; 22:50

Про що фільм: Андрій - досить успішний хлопець. Тільки такі, як він, могли відкрити в Одесі новий розважальний клуб з дуже цікавими та інноваційними технологіями. На честь відкриття Андрій запрошує в гості вісім своїх друзів, щоб ті на власні очі побачили його дітище, протестували деякі "атракціони". Але ж розважитися є де - безліч кімнат, в яких можна і в "Мафію" зіграти, і в "Крокодила", і в багато чого ще. Але найцікавіше місце в усьому закладі називається "Детекторрум", в якому Вам буде дуже складно збрехати. Вірніше неможливо. Тут Вам будуть задавати найпотаємніші питання інтимного характеру, а детектор брехні скаже, чи правдиві ви. Звичайно ж, цей задум приречений на майбутні скандали, адже у кожного з друзів в шафі ховається дуже багато скелетів.







Фільм: Сенсація

Жанр: Драма, біографія

Місце: «Premier City»

Початок: 17:20; 21:50

Про що фільм: Історія жінок, які викрили і скинули з трону свого боса - сумнозвісного засновника наймогутнішої і суперечливої медіаімперії всіх часів.







Фільм: Так близько до горизонту

Жанр: Драма, мелодрама

Місце: «Premier City»

Початок: 10:05; 18:30

Про що фільм: Вони зустрілися один з одним на світанку свого дорослого життя, коли почуття перемагають страх і долають будь-які перешкоди. Молоді і закохані - вони проводять разом кожну секунду. Однак любов з першого погляду не може тривати вічно, і на це є серйозна причина...







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Ліричні герої, які дуже схожі на нас, які нагадують, що життя навколо наповнене звуками, кольорами, новими вигаданими і старими забутими словами.Вірші про те, що треба встигнути сказати комусь важливі речі та відчути себе справжніми.Модераторка – Катерина Рубан.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: YouthСфераКоли: 16:00Що обіцяють: Запрошують на нашу вечірку «Для (не) самотніх». Гарантують гарний вечір. На гостей чекатимуть численні розмови та знайомства з крутими людьми, перегляд повнометражного фільму в неймовірній атмосфері, спід-дейтінг та на завершення - літературний вечір. Команда Lutsk Nétwork буде рада бачити усіх.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubКоли: 19:30Що обіцяють: Артем Степанюк, лідер гурту «Green Land» створений на базі «колишніх» учнів GARAGE Rock School. Автор власних пісень. Теплий вокал та позитивна енергетика. 14 лютого заграє романтичну програму в Цитрі.Вхід вільний. Бронюйте місця 050-8802-555. Вул. Богдана Хмельницького, 1бПодія:Тип заходу: КонцертМісце: РЦ «Промінь»Коли: 18:00Що обіцяють: Радять не пропустити нагоду відсвяткувати найромантичніший день року у компанії мегапопулярного українського рок-гурту «Без обмежень». Музиканти завітають до міста Луцька 14 лютого 2020 року із феєричним концертом на біс під назвою «#Мільярди».Гурт «Без обмежень» - це музичний феномен української музичної сцени. Прості музиканти з Мукачева йде через терни до зірок та досягають олімпу музичної популярності. Звісно, улюбленцями мільйонів слухачів вони стали не просто так! Їхня відданість своїй справі, пристрасть до музики, любов до слухачів та непідробність емоцій підкорили серця прихильників.Наразі «Без обмежень» плідно гастролюють містами України, стають хедлайнерами наймасштабніших музичних фестивалів, отримують визначні премії за творчі досягнення, знімають фантастичні відеороботи та випускають вражаючі платівки. Останньою з них є альбом під назвою «#Мільярди». Мабуть, найвибуховішою піснею з нього стала композиція «Зорі запалали», яку музиканти символічно презентували публіці 14-го лютого.5 причин піти на концерт «Без обмежень» у Луцьку:– Почути композиції з нового супер-альбому, котрий здивує звучанням, піснями, задумами та відоображенням всього, що є в серці кожного з нас.– Рокери-романтики музичного простору завойовують твої серце та душу щирістю пісень і умінням відверто ділитися своїми почуттями.– Кожен виступ «Без обмежень» - це шалений потік енергії і емоцій, які важко описати словами. Подаруй своїй половинці квиток на концерт гурту, і такий подарунок гарантовано запам’ятається на все життя.– Танцюватиме увесь зал, підспівуватиме кожен! Вибухова енергетика, щирість та відвертість, драйв та лірика, брутальність та романтика – все це і більше у вечір Дня всіх закоханих на концерті колектив– Пречудова можливість провести музичний вечір разом із своєю коханою людиною, насолодитись якісною українською музикою та наповнитись зарядом позитивних емоцій.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Ring Cafe (проспект Волі, 49 А). Проспект Волі, 49 А, Луцьк, 43000Коли: 21:00Що обіцяють: У п'ятницю в Ring DJ Cafe пануватиме особлива атмосфера. Радять брати свою другу половинку та приходити на вечірку або ж знайти нові цікаві знайомства на заході.На вечірці буде special guest із Києва - DJ Safin, який дружить з вінілом з 2001-го року та живе зі слоганом Defected Records «House Music All Night Long»Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Центральний універмаг міста ЛуцькаКоли: 15:30Що обіцяють: В Art Gallery (5 поверх ЦУМу) відбудеться майстер-клас «Соломʼяне серце» до Дня закоханих із декоративно-прикладного мистецтва. Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/ArtGallery_1402. Керівник: художниця Ткачук Валентина. «Мистецтво для двох – чудова нагода висловити свої почуття подарунком, зробленим своїми руками», – пишуть організатори.Участь – безкоштовна, за умови попередньої реєстрації.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanКоли: 21:30Що обіцяють: П'ятниця! День усіх закоханих, то ж радять провести свято під запальні танці та живу музику у виконанні «Чорних черешень XXL» + обіцяють халяву від Майдану.Бронь столиків: 050 100 2751Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія «Барва»Коли: 18:00Що обіцяють: Художня студія «Барва» в день святого Валентина 14 лютого у п’ятницю 18.00 год. проведе чуттєвий майстер-клас із живопису для дорослих. Писатимуть акриловими фарбами на полотні. Всі матеріали надаються. Запрошують разом з організаторами-художниками поринути в атмосферу творчості і релаксу. Будуть знайомити з роботами відомої художниці Євгенії Гапчинської та її творчістю.Євгенія Гапчинська - одна з найбільш знаменитих українських художниць, яка має свій неповторний стиль. Малюючи маленьких смішних чоловічків із зворушливими написами, Гапчинська називає себе "Постачальником щастя № 1"...Тривалість 2,5 год. Вартість 250 грн. Обов'язковий запис за телефоном 0666949599 і передоплата 150 грн на картку Приватбанк 5363542305934904 Миселюк. І Ю.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: м. Луцьк вул. Теремнівська 59Коли: З 13:00 до 18:00Що обіцяють: Радять відсвяткувати цей день по особливому і створити зі своєю половинкою виріб, який стане символом кохання або ж прийти і просто приділити час для себе і створити власне горнятко. Кажуть, гончарювання дуже заспокоює і розвантажує думки, тож у будь-якому разі такий варіант проведення вечора п’ятниці – чудовий. Попередня реєстрація обов'язкова: 0979731721, 0955715831.Кількість місць обмежена.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія «Барва»Коли: 18:00Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення м'якої картини до дня всіх закоханих! Ви знали, що лебеді зберігають вірність протягом усього життя і їхнє сімейне життя характеризується прекрасними якостями?! Такі як дружба, турбота один про одного, співчуттям. Тож в цю п'ятницю будуть творити з дітьми романтичну історію. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають. Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99. Художня студія Барва знаходиться пр-т Волі 27,(приміщення "Єврошопу")Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Молодіжний центр ВолиніКоли: 18:00Що обіцяють: Захід організовують для тих, хто не знає, як доглядати за своєю шкірою, мріє рубити круті макіяжі. На Beauty TYSA, навчать як правильно доглядати за шкірою та яку краще використовувати продукцію від косметолога Ivanna Mochychuk . Лайфхаки щодо макіяжу, сухої корекції, як робити вечірній макіяж та використовувати техніку «розтушована стрілка» від візажиста Viki Mizyk. На заході буде також фуршет та лотерея із дуже крутими призами, але щоб взяти участь потрібно купити квиточок всього за 40 грн. Для участь просто заповни анкету Подія:Тип заходу: ГраМісце: PRO Business HUB. Naberezhna 42, ЛуцькКоли: 11:00Що обіцяють: Запрошують разом з коханими людьми, рідними чи друзями прокачати фінансові скіли на тренінг-грі cashflow для пар.Сashflow («грошовий потік», «життєвий капітал») – це імітація твоїх реальних можливостей та паралельно навчання фінансовій грамотності, партнерству та взаємодії, правильному аналізу ризиків, які необхідні під час прийняття важливих життєвих рішень. Це гра, яка змінює мислення та закладає в підсвідомість навики, які можуть формувати пасивний дохід у твоєму реальному житті та вмінню продавати себе дорого.Cashflow звертає увагу на стереотипи та психологічні блоки щодо грошей, фінансові помилки та проблеми у комунікації з людьми.Кількість місці: 10 гравців. Реєстрація . Вартість: 450 грн з людини. Заплановано перерву на каву/чай.Оплата: ПриватБанк: 5168 7422 0115 4816 Монобанк: 5375411403182988 (отримувач — Анастасія Кривеха (Anastasiia Kryvekha). Контактний телефон: 093 701 66 37.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanКоли: 21:30Що обіцяють: 15 Лютого в «Майдані» з презентацією нового альбому один з кращих важких гуртів України «Space Of variations». Після концертів цих хлопців слухачі ще дуже довго виходять зі стану трансу в яке їх занурює над потужний звук та мелодії SOV, фанати важкої музики в Україні та за її межами відгукуються про них, як про гурт зі своїм оригінальним та упізнаваним настроєм з Вхід 150 грн.Подія:Тип заходу: ФотовиставкаМісце: Волинська обласна бібліотека для юнацтва,Волі ,2Коли: 14:00Що обіцяють: «Час швидко спливає, і за п’ять років, які вже минули, багато чого було би складно згадати, але ми маємо дві чудові книжки про нашу бригаду, які і через роки не дадуть нашим дітям забути, як це було, як бригада створювалась, проходила бойове злагодження на полігонах та вперше заходила у сектор «М» зони АТО», – пишуть організатори. Саме автори цих книжок Влад Якушев («Карателі), Жанна Білоцька («51/14 Шлях нескорених») візьмуть участь у відкритті виставки. Будуть присутні ветерани, безпосередні учасники тих подій, які поділяться цікавими спогадами з цієї тривалої неоголошеної гібридної війни.Подія:Тип заходу: майстер-класМісце: Volart.com.ua. Вул. Лесі Українки 24а, Луцьк, 43016Коли: 13:00Що обіцяють: Майстер-клас Марини Яндоленко Янголи в рамках виставки Тетяни Мялковської. Вартість 250 грн. Запрошують долучитися усіх охочих, гарантують гарний настрій в атмосфері творчості і натхнення.Подія:Тип заходу:Місце: Passage InterditКоли: 15:00Що обіцяють: Запрошують на День народження найдушевнішої студії йоги «Території йоги» цьогоріч 9. На гостей чекають цікаві майстер-класи від викладачів, розважальна та музична програма.Програма:15.00-16.30 МК Юлії Солдатенко (ішвара йога, танець, Київ): переходи в горизонтальних балансах через рух танцю живота.16.30-18.00 МК Христини Губської (засновниця студії, Луцьк): Дихання довгожителів.18.00-19.00 святкове частування та оголошення переможців конкурсу на найкраще відео19.00-20.00 концерт Івана Ткаленка (Київ), єдиного в світі ембіент-бандуриста.Вхід – вільний.Подія:Тип заходу: Вистава для дітейМісце: Палац культури міста ЛуцькаКоли: 14:00Що обіцяють: Запрошують на фантастичну подію – виставу-балет під назвою «Лускунчик», яка відбудеться 16 лютого 2020 року в Палаці культури міста Луцьк.Спектакль «Лускунчик» - сучасна інтерпретація казки Ернста Гофмана «Лускунчик і Мишачий Король» з використанням авторських пісень, костюмів та декорацій. Дана інтерпретація твору має форму балетного шоу у двох діях з прологом.У сценарії мюзиклу задіяно безліч персонажів - це Клара і Фріц, їхній хресний Дроссельмейер, чарівна лялька Лускунчик, солдатики, Мишачий Король, миші та інші.Історія починається з того, як незвичайний хресний Клари, який займається виготовленням іграшок, дарує своїй похресниці чудернацьку іграшку-горіхокол. Та лялька виявляється магічною та одної миті оживе і перетвориться на прекрасного принца… Головним героям випаде немало пригод на шляху, найстрашнішою з яких буде сутичка із Мишачим Королем. Чим закінчиться ця казкова історія? Приходьте і дізнаєтесь!Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubКоли: 20:00Що обіцяють: 16 лютого народився один з найвідоміших, найпопулярніших, найвпізнаваніших співаків польської музичної сцени Чеслав Немен. Будуть слухати його записи, та записи інших польських музичних виконавців на платівках. Традиційно закликаємо приходити зі своїми вінілами, які б хотілось почути в Цитрі. Диск жокей вечірки Сергій «Ткацик» Ткачук.Вхід 50 грн. Деталі 050-8802-555. Вул. Богдана Хмельницького, 1бФільм:Жанр: Фантастика, фентезі, бойовик, пригоди, комедія, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 12:00; 13:50; 15:40; 17:30; 19:25; 21:20Про що фільм: Соник Ікс і команда його друзів - вірний лис-винахідник Тейлз, закохана їжачиха-боєць Емі, добра дівчинка-кролиця Крим та інші - встають на шляху у геніального суперлиходія доктора Еггмана. Разом зі своєю армією роботів Еггман полює за Смарагдами Хаосу, які дозволять йому поневолити світ.Фільм:Жанр: Жахи, фантастикаМісце: «Premier City»Початок: 14:15; 18:10; 20:40; 23:10Про що фільм: Загадковий містер Рорк втілює в життя найсміливіші і таємні мрії своїх постояльців на розкішному важкодоступному тропічному курорті. Але чи будуть готові гості розгадати таємницю острова і врятувати свої життя, коли їх фантазії обернуться кошмаром?Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 20:20; 22:50Про що фільм: Андрій - досить успішний хлопець. Тільки такі, як він, могли відкрити в Одесі новий розважальний клуб з дуже цікавими та інноваційними технологіями. На честь відкриття Андрій запрошує в гості вісім своїх друзів, щоб ті на власні очі побачили його дітище, протестували деякі "атракціони". Але ж розважитися є де - безліч кімнат, в яких можна і в "Мафію" зіграти, і в "Крокодила", і в багато чого ще. Але найцікавіше місце в усьому закладі називається "Детекторрум", в якому Вам буде дуже складно збрехати. Вірніше неможливо. Тут Вам будуть задавати найпотаємніші питання інтимного характеру, а детектор брехні скаже, чи правдиві ви. Звичайно ж, цей задум приречений на майбутні скандали, адже у кожного з друзів в шафі ховається дуже багато скелетів.Фільм:Жанр: Драма, біографіяМісце: «Premier City»Початок: 17:20; 21:50Про що фільм: Історія жінок, які викрили і скинули з трону свого боса - сумнозвісного засновника наймогутнішої і суперечливої медіаімперії всіх часів.Фільм:Жанр: Драма, мелодрамаМісце: «Premier City»Початок: 10:05; 18:30Про що фільм: Вони зустрілися один з одним на світанку свого дорослого життя, коли почуття перемагають страх і долають будь-які перешкоди. Молоді і закохані - вони проводять разом кожну секунду. Однак любов з першого погляду не може тривати вічно, і на це є серйозна причина...

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