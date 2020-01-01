У Луцьку пілоти намалювали у небі фігуру у формі серця. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» у facebook.



"З нагоди сьогоднішнього свята наші рідні Севастопольсько-Волинські соколи зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна-fanpage, яка дислокується на Луцькому військовому аеродромі, передають усім закоханим лучанам, лучанкам, волинянам і волинянкам свої найщиріші вітання!", - йдеться у повідомлені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 14-го лютого, з нагоди Дня всі закоханих, військові льотчики намалювали у небі фігуру у формі серця.Про це йдеться на сторінці Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» у facebook."З нагоди сьогоднішнього свята наші рідні Севастопольсько-Волинські соколи зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна-fanpage, яка дислокується на Луцькому військовому аеродромі, передають усім закоханим лучанам, лучанкам, волинянам і волинянкам свої найщиріші вітання!", - йдеться у повідомлені.

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