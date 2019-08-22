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На Волині зіткнулися Volkswagen та BMW: одного з водіїв госпіталізували. ФОТО

На Волині зіткнулися Volkswagen та BMW: одного з водіїв госпіталізували. ФОТО
У четвер, 13 лютого, по 17 годині у райцентрі Любешів не розминулися два автомобілі.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Встановили, що зіткнулися Volkswagen Passat, під керуванням 35-річного жителя Любешівського району та BMW 530, за кермом якого перебував 27-річний житель цього ж району. У результаті автопригоди травмувався водій BMW 530. Його госпіталізували.

За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.

На Волині зіткнулися Volkswagen та BMW: одного з водіїв госпіталізували. ФОТО
На Волині зіткнулися Volkswagen та BMW: одного з водіїв госпіталізували. ФОТО

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Теги: аварія, Любешів, постраждалий
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