Директор підприємства на Волині, який купляв у людей чорницю, сплатив у бюджет понад 1,5 мільйона
Сьогодні, 11:42
Викритий у несплаті податків директор підприємства на Волині сплатив у бюджет понад 1,5 мільйона гривень.
Зазначається, що улітку 2019 року керівник товариства прийняв від заготівельників майже 220 тонн ягід чорниці без відображення цих операцій у бухгалтерському та податковому обліку товариства, - пише
пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Таким чином підприємство не задекларувало й не сплатило понад півтора мільйона гривень податків та зборів.
Згодом обвинувачений у вчиненні цього злочину директор підприємства визнав свою винуватість, щиро розкаявся у скоєному та відшкодував усі заподіяні збитки, сплативши до бюджету понад 1,5 млн грн.
Ухвалою Нововолинського міського суду його звільнено від кримінальної відповідальності.
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Зазначається, що улітку 2019 року керівник товариства прийняв від заготівельників майже 220 тонн ягід чорниці без відображення цих операцій у бухгалтерському та податковому обліку товариства, - пише
пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Таким чином підприємство не задекларувало й не сплатило понад півтора мільйона гривень податків та зборів.
Згодом обвинувачений у вчиненні цього злочину директор підприємства визнав свою винуватість, щиро розкаявся у скоєному та відшкодував усі заподіяні збитки, сплативши до бюджету понад 1,5 млн грн.
Ухвалою Нововолинського міського суду його звільнено від кримінальної відповідальності.
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