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Директор підприємства на Волині, який купляв у людей чорницю, сплатив у бюджет понад 1,5 мільйона

Директор підприємства на Волині, який купляв у людей чорницю, сплатив у бюджет понад 1,5 мільйона
Викритий у несплаті податків директор підприємства на Волині сплатив у бюджет понад 1,5 мільйона гривень.

Зазначається, що улітку 2019 року керівник товариства прийняв від заготівельників майже 220 тонн ягід чорниці без відображення цих операцій у бухгалтерському та податковому обліку товариства, - пише
пише пресслужба прокуратури Волинської області.

Таким чином підприємство не задекларувало й не сплатило понад півтора мільйона гривень податків та зборів.

Згодом обвинувачений у вчиненні цього злочину директор підприємства визнав свою винуватість, щиро розкаявся у скоєному та відшкодував усі заподіяні збитки, сплативши до бюджету понад 1,5 млн грн.

Ухвалою Нововолинського міського суду його звільнено від кримінальної відповідальності.

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Теги: чорниця, Волинь, податки
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