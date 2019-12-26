Директор підприємства на Волині, який купляв у людей чорницю, сплатив у бюджет понад 1,5 мільйона

Викритий у несплаті податків директор підприємства на Волині сплатив у бюджет понад 1,5 мільйона гривень.Зазначається, що улітку 2019 року керівник товариства прийняв від заготівельників майже 220 тонн ягід чорниці без відображення цих операцій у бухгалтерському та податковому обліку товариства, - пишепише пресслужба прокуратури Волинської області.Таким чином підприємство не задекларувало й не сплатило понад півтора мільйона гривень податків та зборів.Згодом обвинувачений у вчиненні цього злочину директор підприємства визнав свою винуватість, щиро розкаявся у скоєному та відшкодував усі заподіяні збитки, сплативши до бюджету понад 1,5 млн грн.Ухвалою Нововолинського міського суду його звільнено від кримінальної відповідальності.