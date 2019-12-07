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У Луцьку просять встановити світлофор біля обласної дитячої лікарні

У Луцьку просять встановити світлофор біля обласної дитячої лікарні
У Луцьку зареєстрували петицію про встановлення світлофора на вулиці Відродження, що навпроти дитячої обласної лікарні.

Відповідне прохання опублікувала лучанка Поліщук Марія на сайті Єдина система місцевих петицій.

"На вулиці Відродження, навпроти дитячої обласної лікарні, відсутній світлофор, тому відрізок дороги є дуже небезпечним. Через великий потік пішоходів, переважна кількість яких є діти, ця ділянка дороги має бути забезпечена регульованим пішохідним переходом", - йдеться у повідомленні.

Тому лучанка просить підтримати цю петицію підписами, аби зробити місто більш безпечним та зручним для життя.

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Теги: Волинська обласна дитяча лікарня, петиція, світлофор
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