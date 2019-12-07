У Луцьку просять встановити світлофор біля обласної дитячої лікарні





Відповідне прохання Поліщук Марія на сайті Єдина система місцевих петицій.



"На вулиці Відродження, навпроти дитячої обласної лікарні, відсутній світлофор, тому відрізок дороги є дуже небезпечним. Через великий потік пішоходів, переважна кількість яких є діти, ця ділянка дороги має бути забезпечена регульованим пішохідним переходом", - йдеться у повідомленні.



Тому лучанка просить підтримати цю петицію підписами, аби зробити місто більш безпечним та зручним для життя.

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