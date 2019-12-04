У Луцьку 40 патрульних отримали офіцерські звання. ФОТО





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Так, Аліна Кисляк, Євген Троцюк, Наталія Гонтар та кілька їхніх колег менше, ніж рік тому, завершили навчання в Академії патрульної поліції, а вже сьогодні отримали чергові звання лейтенантів поліції.



А Владислав Романюк, який отримав звання молодшого лейтенанта поліції, вже неодноразово розкривав кримінальні злочини та багато разів рятував людей.



Ірина Зінчук з Ковеля, яка віднині є лейтенантом поліції, постійно виявляє водіїв-порушників, які перевозять заборонені предмети. До того ж, дівчина активно представляє управління під час змагань з різних видів спорту.



"Отримання офіцерських звань – це великий крок вперед для кожного з вас і для управління в цілому. Без вашого розуміння, щоденної кропіткої праці не існуватиме ні управління, ні Національної поліції в цілому. Ви перші, хто прибуває на місце події і одразу приймає рішення. Ви можете приїхати на звичайну сімейну сварку, а потім це закінчується криміналом, опором і так далі. Я щиро захоплююсь кожним і кожною з вас”, – звернувся до колег начальник УПП Андрій Крутень.



Керівник патрульної поліції звернув увагу на те, що служба займає значну частину життя поліцейських. Тому висловив сподівання, що рідні та близькі розуміють патрульних. Адже вони є тими, хто оберігає їхні спокій та безпеку .



"Якщо ми щоразу говоритимемо, що все погано, це не дасть користі нікому. Звичайно, краще посидіти в теплому ліжку в сніг, дощ і холод, закутатись у плед, пити чай, відкрити соцмережі і писати численні коментарі про "зраду” і "все пропало", критикуючи вас. Ви ж тим часом несете непросту службу: і в холод, і в спеку. Ви знаєте свою роботу і вмієте її робити, і я цим пишаюсь”, – звернувся Андрій Крутень до колег.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під час ранкового шикування в УПП у Волинській області 40 працівників патрульної поліції отримали офіцерські звання.Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області. Так,та кілька їхніх колег менше, ніж рік тому, завершили навчання в Академії патрульної поліції, а вже сьогодні отримали чергові звання лейтенантів поліції., який отримав звання молодшого лейтенанта поліції, вже неодноразово розкривав кримінальні злочини та багато разів рятував людей.з Ковеля, яка віднині є лейтенантом поліції, постійно виявляє водіїв-порушників, які перевозять заборонені предмети. До того ж, дівчина активно представляє управління під час змагань з різних видів спорту."Отримання офіцерських звань – це великий крок вперед для кожного з вас і для управління в цілому. Без вашого розуміння, щоденної кропіткої праці не існуватиме ні управління, ні Національної поліції в цілому. Ви перші, хто прибуває на місце події і одразу приймає рішення. Ви можете приїхати на звичайну сімейну сварку, а потім це закінчується криміналом, опором і так далі. Я щиро захоплююсь кожним і кожною з вас”, – звернувся до колег начальник УППКерівник патрульної поліції звернув увагу на те, що служба займає значну частину життя поліцейських. Тому висловив сподівання, що рідні та близькі розуміють патрульних. Адже вони є тими, хто оберігає їхні спокій та безпеку ."Якщо ми щоразу говоритимемо, що все погано, це не дасть користі нікому. Звичайно, краще посидіти в теплому ліжку в сніг, дощ і холод, закутатись у плед, пити чай, відкрити соцмережі і писати численні коментарі про "зраду” і "все пропало", критикуючи вас. Ви ж тим часом несете непросту службу: і в холод, і в спеку. Ви знаєте свою роботу і вмієте її робити, і я цим пишаюсь”, – звернувся Андрій Крутень до колег.

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