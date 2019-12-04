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У Луцьку патрульні отримали офіцерські звання. ФОТО

У Луцьку патрульні отримали офіцерські звання. ФОТО
У Луцьку під час ранкового шикування в УПП у Волинській області працівники патрульної поліції отримали офіцерські звання.

Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.

Так, Аліна Кисляк, Євген Троцюк, Наталія Гонтар та кілька їхніх колег менше, ніж рік тому, завершили навчання в Академії патрульної поліції, а вже сьогодні отримали чергові звання лейтенантів поліції.

А Владислав Романюк, який отримав звання молодшого лейтенанта поліції, вже неодноразово розкривав кримінальні злочини та багато разів рятував людей.

Ірина Зінчук з Ковеля, яка віднині є лейтенантом поліції, постійно виявляє водіїв-порушників, які перевозять заборонені предмети. До того ж, дівчина активно представляє управління під час змагань з різних видів спорту.

"Завдяки Департаменту патрульної поліції сьогоднішнє отримання офіцерських звань – це великий крок вперед для кожного з вас і для управління в цілому. Я щиро захоплююсь усіма вами”, – звернувся до колег начальник УПП Андрій Крутень.

Керівник патрульної поліції зауважив те, що служба займає значну частину життя поліцейських. Тому висловив сподівання, що рідні та близькі розуміють патрульних. Адже вони є тими, хто оберігає їхні спокій та безпеку.

У Луцьку патрульні отримали офіцерські звання. ФОТО
У Луцьку патрульні отримали офіцерські звання. ФОТО
У Луцьку патрульні отримали офіцерські звання. ФОТО
У Луцьку патрульні отримали офіцерські звання. ФОТО
У Луцьку патрульні отримали офіцерські звання. ФОТО
У Луцьку патрульні отримали офіцерські звання. ФОТО
У Луцьку патрульні отримали офіцерські звання. ФОТО
У Луцьку патрульні отримали офіцерські звання. ФОТО
У Луцьку патрульні отримали офіцерські звання. ФОТО
У Луцьку патрульні отримали офіцерські звання. ФОТО

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Теги: патрульна поліція, звання, Луцьк
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Коментарі 1
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