У луцькому ЦНАПі влаштували «сердечний» ярмарок, аби врятувати онкохворих хлопчиків

До 14:00 сьогодні у ЦНАПі міста Луцька триватиме благодійний ярмарок задля порятунку двох хлопчиків.Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у facebook."Кожен з нас про щось мріє - закохатися, поїхати в омріяну подорож, отримати хорошу освіту. І для нас ці мрії здійсненні! А хтось з останніх сил бореться за життя, хоче якомога швидше одужати і теж здійснити свої мрії", - йдеться в повідомленні.Двоє зовсім юних онкохворих хлопців потребують нашої -та. Вони можуть одужати, але їхнє лікування надзвичайно дороговартісне і потребує значних коштів."Без нашої з вами допомоги вони не справляться. Кожна гривня - важлива і є внеском в омріяне майбутнє хлопців. Відмовтеся сьогодні від однієї чашки кави, придбайте на благодійній ярмарці власноруч зроблене дбайливими руками серця-валентинки, дайте шанс врятувати чужі мрії, подаруйте життя, про яке хтось так сильно просить", - закликають у ЦНАПі.