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У луцькому ЦНАПі влаштували «сердечний» ярмарок, аби врятувати онкохворих хлопчиків

У луцькому ЦНАПі влаштували «сердечний» ярмарок, аби врятувати онкохворих хлопчиків
До 14:00 сьогодні у ЦНАПі міста Луцька триватиме благодійний ярмарок задля порятунку двох хлопчиків.

Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у facebook.

"Кожен з нас про щось мріє - закохатися, поїхати в омріяну подорож, отримати хорошу освіту. І для нас ці мрії здійсненні! А хтось з останніх сил бореться за життя, хоче якомога швидше одужати і теж здійснити свої мрії", - йдеться в повідомленні.

Двоє зовсім юних онкохворих хлопців потребують нашої - Олександр Ліщук та Марк Бадалян. Вони можуть одужати, але їхнє лікування надзвичайно дороговартісне і потребує значних коштів.

"Без нашої з вами допомоги вони не справляться. Кожна гривня - важлива і є внеском в омріяне майбутнє хлопців. Відмовтеся сьогодні від однієї чашки кави, придбайте на благодійній ярмарці власноруч зроблене дбайливими руками серця-валентинки, дайте шанс врятувати чужі мрії, подаруйте життя, про яке хтось так сильно просить", - закликають у ЦНАПі.
У луцькому ЦНАПі влаштували «сердечний» ярмарок, аби врятувати онкохворих хлопчиків
У луцькому ЦНАПі влаштували «сердечний» ярмарок, аби врятувати онкохворих хлопчиків
У луцькому ЦНАПі влаштували «сердечний» ярмарок, аби врятувати онкохворих хлопчиків
У луцькому ЦНАПі влаштували «сердечний» ярмарок, аби врятувати онкохворих хлопчиків
У луцькому ЦНАПі влаштували «сердечний» ярмарок, аби врятувати онкохворих хлопчиків
У луцькому ЦНАПі влаштували «сердечний» ярмарок, аби врятувати онкохворих хлопчиків

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Теги: День Валентина, ЦНАП, порятунок
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