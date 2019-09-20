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У Рівному пара одружилась у костюмах казкових героїв. ФОТО

У Рівному пара одружилась у костюмах казкових героїв. ФОТО
У Рівному сьогодні, 14 лютого, побралася пара закоханих, які були одягнені у костюми казкових персонажів.

Узаконити свої стосунки вирішили актори лялькового театру Олексій Причепа та Юлія Гольонко, - пише Радіо трек.

Відомо, що новоспечене подружжя уже має трьох спільних донечок. На їхнє свято прийшли гості у костюмах свинки Пеппи, черепашки-ніндзя, лунтіка, міккі мауса та інші.

До слова, у День святого Валентина, 14 лютого, на Волині пройде акція "Кохання поза часом" – шлюби реєструватимуть до 24:00.
У Рівному пара одружилась у костюмах казкових героїв. ФОТО
У Рівному пара одружилась у костюмах казкових героїв. ФОТО
У Рівному пара одружилась у костюмах казкових героїв. ФОТО
У Рівному пара одружилась у костюмах казкових героїв. ФОТО
У Рівному пара одружилась у костюмах казкових героїв. ФОТО

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Теги: одруження, весілля, Рівне
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