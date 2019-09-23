Лучанин хотів покінчити життя самогубством, перерізавши горло склом. ВІДЕО





Таке повідомлення патрульні отримали вчора, 13 лютого, вдень, - інформує



Заявник повідомив, що чоловік тримає в руках скло від розбитого вікна та приставляє його собі до горла. Патрульні пізнали громадянина, адже раніше вже проводили йому перевірку в парку: тоді нічого забороненого не знайшли.



Учора ж під час спілкування домовились, що патрульні зайдуть всередину. Чоловік стояв на кухні з приставленим до горла шматком скла, говорив незрозумілі речі, казав, що має проблеми.



Під час розмови командир роти переконав особу відкинути уламок.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Степовій чоловік намагався покінчити життя самогубством.Таке повідомлення патрульні отримали вчора, 13 лютого, вдень, - інформує патрульна поліція у Волинській області. Заявник повідомив, що чоловік тримає в руках скло від розбитого вікна та приставляє його собі до горла. Патрульні пізнали громадянина, адже раніше вже проводили йому перевірку в парку: тоді нічого забороненого не знайшли.Учора ж під час спілкування домовились, що патрульні зайдуть всередину. Чоловік стояв на кухні з приставленим до горла шматком скла, говорив незрозумілі речі, казав, що має проблеми.Під час розмови командир роти переконав особу відкинути уламок.

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