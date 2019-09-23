Лучанин хотів покінчити життя самогубством, перерізавши горло склом. ВІДЕО
Сьогодні, 13:08
У Луцьку на вулиці Степовій чоловік намагався покінчити життя самогубством.
Таке повідомлення патрульні отримали вчора, 13 лютого, вдень, - інформує патрульна поліція у Волинській області.
Заявник повідомив, що чоловік тримає в руках скло від розбитого вікна та приставляє його собі до горла. Патрульні пізнали громадянина, адже раніше вже проводили йому перевірку в парку: тоді нічого забороненого не знайшли.
Учора ж під час спілкування домовились, що патрульні зайдуть всередину. Чоловік стояв на кухні з приставленим до горла шматком скла, говорив незрозумілі речі, казав, що має проблеми.
Під час розмови командир роти переконав особу відкинути уламок.
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Таке повідомлення патрульні отримали вчора, 13 лютого, вдень, - інформує патрульна поліція у Волинській області.
Заявник повідомив, що чоловік тримає в руках скло від розбитого вікна та приставляє його собі до горла. Патрульні пізнали громадянина, адже раніше вже проводили йому перевірку в парку: тоді нічого забороненого не знайшли.
Учора ж під час спілкування домовились, що патрульні зайдуть всередину. Чоловік стояв на кухні з приставленим до горла шматком скла, говорив незрозумілі речі, казав, що має проблеми.
Під час розмови командир роти переконав особу відкинути уламок.
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Сьогодні, 13:08
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