«Усіх нас єднає любов до рідної землі»: луцькі нацгвардійці влаштували флешмоб. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
У Луцьку військова частина 1141 Національної гвардії України влаштувала флешмоб.
Про це йдеться на сторінці нацгвардійців у facebook.
"З Україною в серці розпочався наш сьогоднішній день. Немає різниці, звідки ми – зі сходу, заходу, півдня чи півночі. Усіх нас єднає любов до рідної землі!" - відзначають військовослужбовці.
Нацгвардійці зобразили серце, у центрі якого - прапор України.
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Про це йдеться на сторінці нацгвардійців у facebook.
"З Україною в серці розпочався наш сьогоднішній день. Немає різниці, звідки ми – зі сходу, заходу, півдня чи півночі. Усіх нас єднає любов до рідної землі!" - відзначають військовослужбовці.
Нацгвардійці зобразили серце, у центрі якого - прапор України.
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