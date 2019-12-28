«Усіх нас єднає любов до рідної землі»: луцькі нацгвардійці влаштували флешмоб. ВІДЕО





Про це йдеться на сторінці нацгвардійців у facebook.



"З Україною в серці розпочався наш сьогоднішній день. Немає різниці, звідки ми – зі сходу, заходу, півдня чи півночі. Усіх нас єднає любов до рідної землі!" - відзначають військовослужбовці.



Нацгвардійці зобразили серце, у центрі якого - прапор України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку військова частина 1141 Національної гвардії України влаштувала флешмоб.Про це йдеться на сторінці нацгвардійців у facebook."З Україною в серці розпочався наш сьогоднішній день. Немає різниці, звідки ми – зі сходу, заходу, півдня чи півночі. Усіх нас єднає любов до рідної землі!" - відзначають військовослужбовці.Нацгвардійці зобразили серце, у центрі якого - прапор України.

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