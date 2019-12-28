вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Усіх нас єднає любов до рідної землі»: луцькі нацгвардійці влаштували флешмоб. ВІДЕО

«Усіх нас єднає любов до рідної землі»: луцькі нацгвардійці влаштували флешмоб. ВІДЕО
У Луцьку військова частина 1141 Національної гвардії України влаштувала флешмоб.

Про це йдеться на сторінці нацгвардійців у facebook.

"З Україною в серці розпочався наш сьогоднішній день. Немає різниці, звідки ми – зі сходу, заходу, півдня чи півночі. Усіх нас єднає любов до рідної землі!" - відзначають військовослужбовці.

Нацгвардійці зобразили серце, у центрі якого - прапор України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нацгвардія, Луцьк, День закоханих
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Усіх нас єднає любов до рідної землі»: луцькі нацгвардійці влаштували флешмоб. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
У День закоханих волинські РАЦСи одружують до півночі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:12
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Сьогодні, 17:48
У місті на Волині легковик влетів у бус
Сьогодні, 17:45
Чоловік замовив вбивство колишньої дружини у Києві за одну тисячу доларів
Сьогодні, 17:35
Схожі новини
Луцький ЦНАП підготував сюрпризи молодятам, які одружуватимуться в День закоханих Луцький ЦНАП підготував сюрпризи молодятам, які одружуватимуться в День закоханих
11 лютий, 14:58
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО
13 січень, 16:30
#Напиши листа Марківу: лучани долучилися до всеукраїнської акції на підтримку незаконно ув'язненого в Італії нацгвардійця #Напиши листа Марківу: лучани долучилися до всеукраїнської акції на підтримку незаконно ув'язненого в Італії нацгвардійця
28 грудень, 2019, 10:03
#Сильна_нація: волинські гвардійці прийняли спортивний виклик від колег з Дніпра #Сильна_нація: волинські гвардійці прийняли спортивний виклик від колег з Дніпра
14 жовтень, 2019, 17:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Усіх нас єднає любов до рідної землі»: луцькі нацгвардійці влаштували флешмоб. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
 0
У День закоханих волинські РАЦСи одружують до півночі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:12
 0
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Сьогодні, 17:48
 0
У місті на Волині легковик влетів у бус
Сьогодні, 17:45
 0
Чоловік замовив вбивство колишньої дружини у Києві за одну тисячу доларів
Сьогодні, 17:35
 0
Медіа
відео
1/8