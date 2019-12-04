У двох волинян під час обшуку знайшли бурштин





Учора, 13 лютого, під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили за місцем проживання 25-річного жителя Любешівського району понад 1 кілограм бурштину, а у 37-річного жителя цього ж району - понад 500 г, - інформує ГУНП у Волинській області.



Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.









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