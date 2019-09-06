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У Києві чоловік влаштував стрілянину в спортзалі

У Києві чоловік влаштував стрілянину в спортзалі
У Києві в одному зі спортклубів між відвідувачами виник конфлікт, у ході якого один із них кілька раз вистрілив в опонента із травматичної зброї.

Про це повідомили у відділі коумнікації ГУНП у Києві.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшла інформація про стрілянину в спортзалі на вулиці Металістів. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та лікарі.

Прибувши на місце, поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник конфлікт через те, що один нібито перешкоджав тренуванню іншому. У ході суперечки один із відвідувачів дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента та втік.

Потерпілому – 28-річному місцевому мешканцю, лікарі надали необхідну медичну допомогу на місці. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення усіх обставин інциденту, а також на розшук та затримання правопорушника.


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Теги: стрілянина, Київ
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