У Києві чоловік влаштував стрілянину в спортзалі

У Києві в одному зі спортклубів між відвідувачами виник конфлікт, у ході якого один із них кілька раз вистрілив в опонента із травматичної зброї.Про це повідомили у відділі коумнікації ГУНП у Києві.До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшла інформація про стрілянину в спортзалі на вулиці Металістів. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та лікарі.Прибувши на місце, поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник конфлікт через те, що один нібито перешкоджав тренуванню іншому. У ході суперечки один із відвідувачів дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента та втік.Потерпілому – 28-річному місцевому мешканцю, лікарі надали необхідну медичну допомогу на місці. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення усіх обставин інциденту, а також на розшук та затримання правопорушника.