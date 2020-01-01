Українцям будуть платити гроші за обережне водіння, – Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури в Україні створило перший електронний сервіс, який сплачуватиме гроші за безпечне керування авто.Про це повідомив Міністр інфраструктури України13 лютого, передає УНН із посиланням на пресцентр Кабміну.“За безпечне керування авто можна отримати кешбек. За сприяння Міністерства інфраструктури в Україні створено перший електронний сервіс, який сплачує гроші за безпечне керування авто. Стартап Штрафи UA розробив додаток, що повинен знизити кількість аварій на дорогах. Система дозволяє оцінити водіння конкретного водія і мотивувати не порушувати. За відповідальну поведінку на дорозі водій отримує нагороду — до 18% кешбека від суми страхування. Знижка формується неодноразово та постійно змінюється залежно від безпечності стилю водіння”, — заявив міністр Криклій.За словами очільника Міністерства, сервіс “Безпечне водіння” запустився 10 січня і за місяць вже отримав понад 10 тисяс користувачів.“Синергія держави, громадськості та бізнесу дають безпрецедентні для України смарт-рішення. Це саме той підхід, який потрібен для розвитку транспортної інфраструктури та вирішення застарілих проблем”, — наголосив Міністр інфраструктури.“Перший рейтинг свого керування користувач побачить після виконання 10 поїздок. Разом з рейтингом водію буде запропоновано суму кешбеку. Стартап також розробив віджет для міст. Він дозволяє водіям, які прямують в інше місто, враховувати всі чинники та бути більш уважними в новій місцевості. Зараз додаток працює для IOS платформи, також розробники планують запуск для Android. Найближчим часом у додатку планується розширення можливостей винагороди за відповідальне водіння. Наразі команда активно працює над формуванням спільноти безпечного водіння”, — підкреслив Криклій.