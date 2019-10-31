СНУ імені Лесі Українки можуть перейменувати до святкування 80-річчя університету. ВІДЕО





Про це заявив ректор вишу Анатолій Цьось у ефірі програми “Актуально” на



Перейменування вищого навчального закладу на Волинський національний університет ім. Лесі Українки було пунктом передвиборчої програми Анатолія Цьося.



“Зараз ми починаємо конкретні кроки до реалізації цього плану. У понеділок, 17 лютого, у нас відбудеться захід “День депутата Луцької міської ради у СНУ ім. Лесі Українки”. Ми хочемо ознайомити депутатів із науковими напрямками досліджень, навчальною роботою і спеціальностями та почати обговорення спільно з депутатами щодо назви університету”, – поділився планами ректор СНУ.



Анаталій Цьось розповів, що орієнтовно через два місяці в університеті влаштують круглий стіл, участь у якому візьмуть науковці (в т.ч. із сусідніх регіонів), політики, економісти, маркетологи та соціологи. Основним завдання буде визначити плюси і мінуси перейменування університету.



Далі це питання розглядатимуть на кожному факультеті СНУ, на конференції трудового колективу, у студентській раді та у Волинській обласній раді. І лише після цього адміністрація університету подасть необхідні документи до Міністерства освіти і науки України.



“Ми не будемо іти в турборежимі. Це можна дуже швидко зробити, за два-три місяці, і вийти або не вийти на певне рішення. Ми будемо проводити цей процес послідно, з науковим обгрунтуванням і якісною підготовкою”, – зауважив Анатолій Цьось.



Ректор СНУ ім. Лесі Українки розповів, що процес перейменування вишу може закінчитися восени: “Плануємо перейменувати так, щоб до 80-річчя університету, яке ми будемо святкувати у кінці вересня, ми мали назву Волинський національний університет ім. Лесі Українки”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Східноєвропейському національному університету ім. Лесі Українки можуть повернути колишню назву до кінця вересня.Про це заявив ректор вишуу ефірі програми “Актуально” на 12 каналі Перейменування вищого навчального закладу на Волинський національний університет ім. Лесі Українки“Зараз ми починаємо конкретні кроки до реалізації цього плану. У понеділок, 17 лютого, у нас відбудеться захід “День депутата Луцької міської ради у СНУ ім. Лесі Українки”. Ми хочемо ознайомити депутатів із науковими напрямками досліджень, навчальною роботою і спеціальностями та почати обговорення спільно з депутатами щодо назви університету”, – поділився планами ректор СНУ.Анаталій Цьось розповів, що орієнтовно через два місяці в університеті влаштують круглий стіл, участь у якому візьмуть науковці (в т.ч. із сусідніх регіонів), політики, економісти, маркетологи та соціологи. Основним завдання буде визначити плюси і мінуси перейменування університету.Далі це питання розглядатимуть на кожному факультеті СНУ, на конференції трудового колективу, у студентській раді та у Волинській обласній раді. І лише після цього адміністрація університету подасть необхідні документи до Міністерства освіти і науки України.“Ми не будемо іти в турборежимі. Це можна дуже швидко зробити, за два-три місяці, і вийти або не вийти на певне рішення. Ми будемо проводити цей процес послідно, з науковим обгрунтуванням і якісною підготовкою”, – зауважив Анатолій Цьось.Ректор СНУ ім. Лесі Українки розповів, що процес перейменування вишу може закінчитися восени: “Плануємо перейменувати так, щоб до 80-річчя університету, яке ми будемо святкувати у кінці вересня, ми мали назву Волинський національний університет ім. Лесі Українки”.

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