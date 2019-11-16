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У Львові комунальницю переїхали дві автівки

У Львові комунальницю переїхали дві автівки
У Львові на 65-річну жінку, працівницю одного із місцевих комунальних підприємств, наїхали два автомобілі – Volkswagen, яким керував 71-річний чоловік та Peugeot, за кермом якого перебував 38-річний киянин.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 14 лютого, близько 7:25 на вулиці Липинського, - пише ГУНП у Львівській області.

Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.




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Теги: Львів, комунальники
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