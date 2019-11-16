У Львові комунальницю переїхали дві автівки





Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 14 лютого, близько 7:25 на вулиці Липинського, - пише ГУНП у Львівській області.



Від отриманих травм жінка померла на місці події.



Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові на 65-річну жінку, працівницю одного із місцевих комунальних підприємств, наїхали два автомобілі – Volkswagen, яким керував 71-річний чоловік та Peugeot, за кермом якого перебував 38-річний киянин.Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 14 лютого, близько 7:25 на вулиці Липинського, - пише ГУНП у Львівській області.Від отриманих травм жінка померла на місці події.Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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