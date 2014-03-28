У селі на Волині горіла дерев'яна будівля. ФОТО
Сьогодні, 18:40
У селі Мельники-Мостище Камінь-Каширського району горіла дерев'яна будівля.
Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні, 14 лютого, о 11:10 годині. Перший підрозділ рятувальників прибув через 20 хвилин. Локалізувати пожежу вдалося о 11:45 годині. Ліквідували вогонь о 12:30 годині.
Ймовірна причина - несправність пічного опалення.
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Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні, 14 лютого, о 11:10 годині. Перший підрозділ рятувальників прибув через 20 хвилин. Локалізувати пожежу вдалося о 11:45 годині. Ліквідували вогонь о 12:30 годині.
Ймовірна причина - несправність пічного опалення.
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