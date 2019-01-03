Лорєдана, Каміль та Іоланта: як лучани називали своїх малюків





Про це розповіла заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ольга Семенюк, інформує



Серед жіночих рідковживаних імен були такі: Арія, Ізабелль, Єсенія, Естер, Елла, Ліана, Мія, Стефанія, Сюзанна, Васіліса, Тавіта, Іоланта, Лана, Анісія, Інгрід, Аделія, Наомі, Амелія, Ясміна, Амінат, Аніка, Лія, Мар’ям, Регіна, Меліса, Жасмін, Міла, Амелія, Анфіса, Асія, Олівія, Даяна, Василіса, Зореслава, Крістіана, Сабріна, Кая, Альвіна, Лорєдана, Мішель, Євлалія.



Для хлопчиків ж обирали такі імена: Сардар, Аарон, Азарій, Лукас, Еліф, Оскар, Ахмед, Зиновій, Даміан, Альфред, Мілан, Еміліан, Емір, Тигран, Авель, Філіп, Леон, Абалфаз, Лукас, Климентій, Іоан, Тім, Ітан, Родіон, Крістіан, Вільям, Ельдар, Ернест, Натан, Елезар, Тайлан, Мартін, Лаврін, Вільям, Каміль,Єлісей.



Розповіли також про популярні традиційні імена, представників яких побільшало у році, що минув.



Дівчат найчастіше називали так: Анна, Софія, Анастасія, Соломія, Єва, Марія, Емілія, Вероніка, Яна, Єлизавета, Олександра, Маргарита, Вікторія, Діана, Домініка, Поліна, Валерія, Злата, Дарина, Ангеліна, Катерина, Христина, Владислава, Аделіна, Аріна, Уляна, Кіра, Мілана, Марта, Варвара.



А ось які чоловічі імена переважали: Артем, Максим, Олександр, Дмитро, Михайло, Орест, Матвій, Назар, Давид, Богдан, Тимофій, Любомир, Марк, Макар, Павло, Денис, Владислав, Дем’ян, Арсен, Роман, Андрій, Ілля, Іван, Матвій, Ярослав, Захар, Володимир, Остап, Данило, Артур, Михайло, Микола.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили список популярних та незвичайних імен, якими лучани називали своїх дітей у 2019 році.Про це розповіла заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, інформує Район.Луцьк Серед жіночих рідковживаних імен були такі: Арія, Ізабелль, Єсенія, Естер, Елла, Ліана, Мія, Стефанія, Сюзанна, Васіліса, Тавіта, Іоланта, Лана, Анісія, Інгрід, Аделія, Наомі, Амелія, Ясміна, Амінат, Аніка, Лія, Мар’ям, Регіна, Меліса, Жасмін, Міла, Амелія, Анфіса, Асія, Олівія, Даяна, Василіса, Зореслава, Крістіана, Сабріна, Кая, Альвіна, Лорєдана, Мішель, Євлалія.Для хлопчиків ж обирали такі імена: Сардар, Аарон, Азарій, Лукас, Еліф, Оскар, Ахмед, Зиновій, Даміан, Альфред, Мілан, Еміліан, Емір, Тигран, Авель, Філіп, Леон, Абалфаз, Лукас, Климентій, Іоан, Тім, Ітан, Родіон, Крістіан, Вільям, Ельдар, Ернест, Натан, Елезар, Тайлан, Мартін, Лаврін, Вільям, Каміль,Єлісей.Розповіли також про популярні традиційні імена, представників яких побільшало у році, що минув.Дівчат найчастіше називали так: Анна, Софія, Анастасія, Соломія, Єва, Марія, Емілія, Вероніка, Яна, Єлизавета, Олександра, Маргарита, Вікторія, Діана, Домініка, Поліна, Валерія, Злата, Дарина, Ангеліна, Катерина, Христина, Владислава, Аделіна, Аріна, Уляна, Кіра, Мілана, Марта, Варвара.А ось які чоловічі імена переважали: Артем, Максим, Олександр, Дмитро, Михайло, Орест, Матвій, Назар, Давид, Богдан, Тимофій, Любомир, Марк, Макар, Павло, Денис, Владислав, Дем’ян, Арсен, Роман, Андрій, Ілля, Іван, Матвій, Ярослав, Захар, Володимир, Остап, Данило, Артур, Михайло, Микола.

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