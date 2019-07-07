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На Волині померла 8-річна дівчинка, що мала тіло 60-річної бабусі

На Волині померла 8-річна дівчинка, що мала тіло 60-річної бабусі
У Волинській обласній дитячій лікарні померла дівчинка Анна Сакидон із хворобою передчасного старіння.

Про це повідомив директор Волинської обласної дитячої лікарні Сергій Ляшенко "Віснику".

Нагадаємо, дівчинці було усього 8 років. Однак її біологічний вік «накрутив» на цілих 60. Страшна хвороба кожен прожитий дитиною рік зараховувала за 8 – 10.

Вкрай рідкісну генну мутацію – синдром Хатчинсона-Гілфорда – ще називають прогерією (передчасним старінням) у дітей. Хворі прогерією здебільшого мають характерний зовнішній вигляд: низький зріст, відносно велику голову і зменшену лицьову частину черепа. Прогерія не лікується, адже це дефект генетичний. А наслідки просто-таки страшні. Тіло зношується шаленими темпами. Передчасно старіє шкіра, випадає волосся, страждають усі внутрішні органи та суглоби. Маленьких хворих турбують недуги людей похилого віку.

Донедавна в Україні говорили лише про один випадок такої хвороби – у дівчинки з Вінниччини, однак, як виявилося, на Волині, у селі Качин Камінь-Каширського району, теж було маля з таким захворюванням. Про те, що така недуга взагалі існує, її батьки навіть не здогадувалася.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким дівчинки.

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Теги: Анна Сакидон, синдром Хатчинсона-Гілфорда
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