На Волині померла 8-річна дівчинка, що мала тіло 60-річної бабусі

Анна Сакидон із хворобою передчасного старіння.



Про це повідомив директор Волинської обласної дитячої лікарні Сергій Ляшенко "Віснику".



Нагадаємо,



Вкрай рідкісну генну мутацію – синдром Хатчинсона-Гілфорда – ще називають прогерією (передчасним старінням) у дітей. Хворі прогерією здебільшого мають характерний зовнішній вигляд: низький зріст, відносно велику голову і зменшену лицьову частину черепа. Прогерія не лікується, адже це дефект генетичний. А наслідки просто-таки страшні. Тіло зношується шаленими темпами. Передчасно старіє шкіра, випадає волосся, страждають усі внутрішні органи та суглоби. Маленьких хворих турбують недуги людей похилого віку.



Донедавна в Україні говорили лише про один випадок такої хвороби – у дівчинки з Вінниччини, однак, як виявилося, на Волині, у селі Качин Камінь-Каширського району, теж було маля з таким захворюванням. Про те, що така недуга взагалі існує, її батьки навіть не здогадувалася.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким дівчинки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній дитячій лікарні померла дівчинкаіз хворобою передчасного старіння.Про це повідомив директор Волинської обласної дитячої лікарніНагадаємо, дівчинці було усього 8 років . Однак її біологічний вік «накрутив» на цілих 60. Страшна хвороба кожен прожитий дитиною рік зараховувала за 8 – 10.Вкрай рідкісну генну мутацію – синдром Хатчинсона-Гілфорда – ще називають прогерією (передчасним старінням) у дітей. Хворі прогерією здебільшого мають характерний зовнішній вигляд: низький зріст, відносно велику голову і зменшену лицьову частину черепа. Прогерія не лікується, адже це дефект генетичний. А наслідки просто-таки страшні. Тіло зношується шаленими темпами. Передчасно старіє шкіра, випадає волосся, страждають усі внутрішні органи та суглоби. Маленьких хворих турбують недуги людей похилого віку.Донедавна в Україні говорили лише про один випадок такої хвороби – у дівчинки з Вінниччини, однак, як виявилося, на Волині, у селі Качин Камінь-Каширського району, теж було маля з таким захворюванням. Про те, що така недуга взагалі існує, її батьки навіть не здогадувалася.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію