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На «Ягодині» в автомобілі Mercedes знайшли партію незаконного одягу. ФОТО

На «Ягодині» в автомобілі Mercedes знайшли партію незаконного одягу. ФОТО
На митному посту «Ягодин» вилучили партію незадекларованого одягу.

Так, в автомобілі марки Mercedes-Benz виявили в ніші для запасного колеса 114 одиниць одягу, прихованого від митного контролю, вартість якого оцінюється 28 тисяч гривень, - про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

На «Ягодині» в автомобілі Mercedes знайшли партію незаконного одягу. ФОТО
На «Ягодині» в автомобілі Mercedes знайшли партію незаконного одягу. ФОТО
На «Ягодині» в автомобілі Mercedes знайшли партію незаконного одягу. ФОТО
На «Ягодині» в автомобілі Mercedes знайшли партію незаконного одягу. ФОТО
На «Ягодині» в автомобілі Mercedes знайшли партію незаконного одягу. ФОТО

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Теги: Ягодин, митниця, незаконний одяг
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