У Луцьку на річці Стир спіймали двох нетверезих браконьєрів

У Луцьку на заплаві річки Стир поблизу вулиці Ковельської зловили браконьєрів.Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Зазначається, що 13 лютого о 20:40 до рибоохорони надійшло повідомлення від небайдужого рибалки. Державні інспектори прибули на місце правопорушення. До рибпатрульних також долучилися громадські активісти з групи в соціальній мережі «STOP Браконьєрство», які мали в користуванні тепловізор, що допомогло спостерігати за вчиненням протиправних дій та викрити порушників.Рейдова група о 23:00 затримала двох чоловіків, які ловили риби за допомогою двох сіток.Під час затримання чоловіки, перебуваючи в нетверезому стані, чинили опір та відмовились називати себе. Для встановлення особи чоловіків та забезпечення громадського порядку викликали працівників патрульної поліції. Під час встановлення особи виявили, що однин з громадян у 2010 році був громадським інспектором Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Волинській області.На осіб склали два протоколи про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.