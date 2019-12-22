У Луцьку на річці Стир спіймали двох нетверезих браконьєрів
Сьогодні, 17:00
У Луцьку на заплаві річки Стир поблизу вулиці Ковельської зловили браконьєрів.
Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Зазначається, що 13 лютого о 20:40 до рибоохорони надійшло повідомлення від небайдужого рибалки. Державні інспектори прибули на місце правопорушення. До рибпатрульних також долучилися громадські активісти з групи в соціальній мережі «STOP Браконьєрство», які мали в користуванні тепловізор, що допомогло спостерігати за вчиненням протиправних дій та викрити порушників.
Рейдова група о 23:00 затримала двох чоловіків, які ловили риби за допомогою двох сіток.
Під час затримання чоловіки, перебуваючи в нетверезому стані, чинили опір та відмовились називати себе. Для встановлення особи чоловіків та забезпечення громадського порядку викликали працівників патрульної поліції. Під час встановлення особи виявили, що однин з громадян у 2010 році був громадським інспектором Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Волинській області.
На осіб склали два протоколи про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Зазначається, що 13 лютого о 20:40 до рибоохорони надійшло повідомлення від небайдужого рибалки. Державні інспектори прибули на місце правопорушення. До рибпатрульних також долучилися громадські активісти з групи в соціальній мережі «STOP Браконьєрство», які мали в користуванні тепловізор, що допомогло спостерігати за вчиненням протиправних дій та викрити порушників.
Рейдова група о 23:00 затримала двох чоловіків, які ловили риби за допомогою двох сіток.
Під час затримання чоловіки, перебуваючи в нетверезому стані, чинили опір та відмовились називати себе. Для встановлення особи чоловіків та забезпечення громадського порядку викликали працівників патрульної поліції. Під час встановлення особи виявили, що однин з громадян у 2010 році був громадським інспектором Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Волинській області.
На осіб склали два протоколи про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Без Старого ринку: Луцький замок майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:15
У Луцьку на річці Стир спіймали двох нетверезих браконьєрів
Сьогодні, 17:00
Медіа