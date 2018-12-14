У Рівному акторка під гримом безхатька просила допомоги: як на це реагували перехожі. ВІДЕО





Такий соціальний експеримент під назвою «ТолерантНЕ Рівне» провели PDM Leaks, - пише



Деякі перехожі залишалися байдужими, а інші допомагали безпритульній та застібали їй куртку.



Автори зазначають, що 32 рівнянина взяли участь в цьому соціальному експерименті, 19 з них не відгукнулися на прохання безхатька про допомогу, а от 13 допомогли акторці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному загримована під безхатька дівчина на вулиці Соборній просила допомоги у перехожих.Такий соціальний експеримент під назвою «ТолерантНЕ Рівне» провели PDM Leaks, - пише Рівне вечірнє. Деякі перехожі залишалися байдужими, а інші допомагали безпритульній та застібали їй куртку.Автори зазначають, що 32 рівнянина взяли участь в цьому соціальному експерименті, 19 з них не відгукнулися на прохання безхатька про допомогу, а от 13 допомогли акторці.

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