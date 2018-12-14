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У Рівному акторка під гримом безхатька просила допомоги: як на це реагували перехожі. ВІДЕО

У Рівному акторка під гримом безхатька просила допомоги: як на це реагували перехожі. ВІДЕО
У Рівному загримована під безхатька дівчина на вулиці Соборній просила допомоги у перехожих.

Такий соціальний експеримент під назвою «ТолерантНЕ Рівне» провели PDM Leaks, - пише Рівне вечірнє.

Деякі перехожі залишалися байдужими, а інші допомагали безпритульній та застібали їй куртку.

Автори зазначають, що 32 рівнянина взяли участь в цьому соціальному експерименті, 19 з них не відгукнулися на прохання безхатька про допомогу, а от 13 допомогли акторці.


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Теги: безхатько, ескперимент, Рівне
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