Більшість лучан підтримують реконструкцію Театрального майдану. ОПИТУВАННЯ





Відповідну статистику озвучив співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер під час круглого столу «Архітектурне обличчя центру Луцька: між збереженням і оновленням», який відбувся у стінах громадської організації 14 лютого, - пише



Опитування проводили соціологи Агенції соціального аналізу «Соціум ХХІ» із 26 листопада – 7 грудня 2019 року серед мешканців міста Луцьк у форматі особистого інтерв’ю.



«Були запитання, які стосувалися Театрального майдану. На запитання: «Як ви ставитеся до реконструкції Театрального майдану?», «позитивно» відповіли 70,9 % лучан, «нейтрально» – 19,2 %, а «негативно» – 7,1 %, «нічого про це не знаю» – 1,8 %, «важко відповісти» – 1,0 %», – озвучив дані Тарас Шкітер.



Також додав, що до будівництва фонтану на Театральному майдані позитивно ставляться 75 % лучан, «нейтрально» – 18,2 %, «негативно» – 5 %, «нічого не знають про це» – 0, 8 %, «важко відповісти» – 1 %.



Під час дослідження опитали 515 осіб віком від 18 років. Вибірка є репрезентативною, оскільки відтворює статистичну структуру генеральної сукупності за основними соціально-демографічними (вік, стать) та територіальними ознаками (умовний поділ міста на 10 районів). Похибка становить ± 2,5%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшість лучан хочуть, аби у місті реконструювали Театральний майдан та позитивно ставляться до будівництва фонтану у центрі.Відповідну статистику озвучив співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»під час круглого столу «Архітектурне обличчя центру Луцька: між збереженням і оновленням», який відбувся у стінах громадської організації 14 лютого, - пише ІА "Конкурент". Опитування проводили соціологи Агенції соціального аналізу «Соціум ХХІ» із 26 листопада – 7 грудня 2019 року серед мешканців міста Луцьк у форматі особистого інтерв’ю.«Були запитання, які стосувалися Театрального майдану. На запитання: «Як ви ставитеся до реконструкції Театрального майдану?», «позитивно» відповіли 70,9 % лучан, «нейтрально» – 19,2 %, а «негативно» – 7,1 %, «нічого про це не знаю» – 1,8 %, «важко відповісти» – 1,0 %», – озвучив дані Тарас Шкітер.Також додав, що до будівництва фонтану на Театральному майдані позитивно ставляться 75 % лучан, «нейтрально» – 18,2 %, «негативно» – 5 %, «нічого не знають про це» – 0, 8 %, «важко відповісти» – 1 %.Під час дослідження опитали 515 осіб віком від 18 років. Вибірка є репрезентативною, оскільки відтворює статистичну структуру генеральної сукупності за основними соціально-демографічними (вік, стать) та територіальними ознаками (умовний поділ міста на 10 районів). Похибка становить ± 2,5%.

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