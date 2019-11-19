Без Старого ринку: Луцький замок майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:15
Волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала ретрофото Луцького замку та Старого міста, яке було зроблено майже століття тому.
Світлину вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.
"Одне з кращих панорамних зображень Луцького замку та Старого міста. Фото 1930-х років", - йдеться у дописі.
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Світлину вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.
"Одне з кращих панорамних зображень Луцького замку та Старого міста. Фото 1930-х років", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Невідомі факти про луцьку кірху. РЕТРОФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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