Без Старого ринку: Луцький замок майже 100 років тому. РЕТРОФОТО

Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала ретрофото Луцького замку та Старого міста, яке було зроблено майже століття тому.



Світлину вона



"Одне з кращих панорамних зображень Луцького замку та Старого міста. Фото 1930-х років", - йдеться у дописі.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Невідомі факти про луцьку кірху. РЕТРОФОТО











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська дослідницяопублікувала ретрофото Луцького замку та Старого міста, яке було зроблено майже століття тому.Світлину вона розмістила на своїй сторінці у Facebook."Одне з кращих панорамних зображень Луцького замку та Старого міста. Фото 1930-х років", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію