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Без Старого ринку: Луцький замок майже 100 років тому. РЕТРОФОТО

Без Старого ринку: Луцький замок майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала ретрофото Луцького замку та Старого міста, яке було зроблено майже століття тому.

Світлину вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

"Одне з кращих панорамних зображень Луцького замку та Старого міста. Фото 1930-х років", - йдеться у дописі.

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Без Старого ринку: Луцький замок майже 100 років тому. РЕТРОФОТО




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Теги: ретрофото, Луцький замок, Старе місто
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