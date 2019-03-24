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ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost

ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Зізнання в коханні бувають дуже різноманітними, а День святого Валентина, що відзначають 14 лютого, – ще один привід освідчитися своїй другій половинці у найпалкіших почуттях. Кожен це робить по-різному…

Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило підготувати власну добірку креативних валентинок для справжніх волинян, які серцем і душею віддані рідному краю та навіть у день, який вважають найромантичнішим в році, готові порівняти силу своїх почуттів з витривалістю луцьких підприємців та необхідністю кохання, як електронного квитка у транспорті міста.

P.S Дивуйте коханих щодня, а не лише 14 лютого.

ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost

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Теги: Валентинки, Волинь, Луцьк, 14 лютого, день святого Валентина, кохання
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