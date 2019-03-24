ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost

Зізнання в коханні бувають дуже різноманітними, а День святого Валентина, що відзначають 14 лютого, – ще один привід освідчитися своїй другій половинці у найпалкіших почуттях. Кожен це робить по-різному…вирішило підготувати власну добірку креативних валентинок для справжніх волинян, які серцем і душею віддані рідному краю та навіть у день, який вважають найромантичнішим в році, готові порівняти силу своїх почуттів з витривалістю луцьких підприємців та необхідністю кохання, як електронного квитка у транспорті міста.P.S Дивуйте коханих щодня, а не лише 14 лютого.