У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+





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Пацієнтку 62-х років протягом довгого періоду часу турбувало порушення ходи внаслідок деформуючого артрозу колінного суглоба 3 ступеня.



Захворювання значно обмежувало здатність жінки до пересування.



Після оперативного втручання та заміни ураженого суглоба на штучний ендопротез, виконаного лікарями-травматологами Ковельського МТМО, пацієнтка вже через два дні може знову самостійно ходити.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському МТМО вперше виконали ендопротезування колінного суглоба.Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.Пацієнтку 62-х років протягом довгого періоду часу турбувало порушення ходи внаслідок деформуючого артрозу колінного суглоба 3 ступеня.Захворювання значно обмежувало здатність жінки до пересування.Після оперативного втручання та заміни ураженого суглоба на штучний ендопротез, виконаного лікарями-травматологами Ковельського МТМО, пацієнтка вже через два дні може знову самостійно ходити.

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