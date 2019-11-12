У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+
Сьогодні, 17:21
У Ковельському МТМО вперше виконали ендопротезування колінного суглоба.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
Пацієнтку 62-х років протягом довгого періоду часу турбувало порушення ходи внаслідок деформуючого артрозу колінного суглоба 3 ступеня.
Захворювання значно обмежувало здатність жінки до пересування.
Після оперативного втручання та заміни ураженого суглоба на штучний ендопротез, виконаного лікарями-травматологами Ковельського МТМО, пацієнтка вже через два дні може знову самостійно ходити.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
Пацієнтку 62-х років протягом довгого періоду часу турбувало порушення ходи внаслідок деформуючого артрозу колінного суглоба 3 ступеня.
Захворювання значно обмежувало здатність жінки до пересування.
Після оперативного втручання та заміни ураженого суглоба на штучний ендопротез, виконаного лікарями-травматологами Ковельського МТМО, пацієнтка вже через два дні може знову самостійно ходити.
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