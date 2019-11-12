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У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+

У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+
У Ковельському МТМО вперше виконали ендопротезування колінного суглоба.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.

Пацієнтку 62-х років протягом довгого періоду часу турбувало порушення ходи внаслідок деформуючого артрозу колінного суглоба 3 ступеня.

Захворювання значно обмежувало здатність жінки до пересування.

Після оперативного втручання та заміни ураженого суглоба на штучний ендопротез, виконаного лікарями-травматологами Ковельського МТМО, пацієнтка вже через два дні може знову самостійно ходити.
У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+
У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+
У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+
У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+
У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+
У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+

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Теги: медицина, операція, суглоб, Ковельське МТМО
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