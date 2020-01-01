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У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*

У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
Протягом усього дня 14 лютого у ТРЦ «ПортCity» відвідувачів зустрічають романтичні локації від луцьких декораторів. Сміливо можна підходити, роздивлятися та фотографуватися.

Про це повідомили у пресслужбі закладу.

«ПортCity» на День Валентина перетворився на справжній Палац кохання: усе в сердечках, кульках, купідонах. Якщо по-справжньому хочете відчути свято та поринути у романтику, обов’язково завітайте до нас», - розповіли у ТРЦ.

Свій креатив у фотозонах проявили сім творчих студій та декораторів: «Скарбниця свят», «Фантазія свята», «Студія великих квітів «Іриска», Dekor Dream & Повітряний світ, Волинський державний центр естетичного виховання «Маленькі патріоти», Nataly Artpro та декоратор Василина Панасенко.

Старалися декоратори недаремно, адже у понеділок, 17 лютого, на Instagram-сторінці «ПортCitу» за підсумками голосування оголосять переможця фестивалю фотозон. Нагорода – 10 тисяч гривень.

Участь у голосуванні за кращу локацію, яке триватиме до понеділка, 17 лютого, зможуть взяти лише ті користувачі, які вже підписані на Instagram «ПортCitу».

У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*


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Теги: ПортCity, фестиваль фотозон, День закоханих
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