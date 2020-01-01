У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*

Протягом усього дня 14 лютого у ТРЦ «ПортCity» відвідувачів зустрічають романтичні локації від луцьких декораторів. Сміливо можна підходити, роздивлятися та фотографуватися.Про це повідомили у пресслужбі закладу.«ПортCity» на День Валентина перетворився на справжній Палац кохання: усе в сердечках, кульках, купідонах. Якщо по-справжньому хочете відчути свято та поринути у романтику, обов’язково завітайте до нас», - розповіли у ТРЦ.Свій креатив у фотозонах проявили сім творчих студій та декораторів: «Скарбниця свят», «Фантазія свята», «Студія великих квітів «Іриска», Dekor Dream & Повітряний світ, Волинський державний центр естетичного виховання «Маленькі патріоти», Nataly Artpro та декоратор Василина Панасенко.Старалися декоратори недаремно, адже у понеділок, 17 лютого, на Instagram-сторінці «ПортCitу» за підсумками голосування оголосять переможця фестивалю фотозон. Нагорода – 10 тисяч гривень.Участь у голосуванні за кращу локацію, яке триватиме до понеділка, 17 лютого, зможуть взяти лише ті користувачі, які вже підписані на Instagram «ПортCitу».