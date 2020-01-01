У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
Сьогодні, 17:30
Протягом усього дня 14 лютого у ТРЦ «ПортCity» відвідувачів зустрічають романтичні локації від луцьких декораторів. Сміливо можна підходити, роздивлятися та фотографуватися.
Про це повідомили у пресслужбі закладу.
«ПортCity» на День Валентина перетворився на справжній Палац кохання: усе в сердечках, кульках, купідонах. Якщо по-справжньому хочете відчути свято та поринути у романтику, обов’язково завітайте до нас», - розповіли у ТРЦ.
Свій креатив у фотозонах проявили сім творчих студій та декораторів: «Скарбниця свят», «Фантазія свята», «Студія великих квітів «Іриска», Dekor Dream & Повітряний світ, Волинський державний центр естетичного виховання «Маленькі патріоти», Nataly Artpro та декоратор Василина Панасенко.
Старалися декоратори недаремно, адже у понеділок, 17 лютого, на Instagram-сторінці «ПортCitу» за підсумками голосування оголосять переможця фестивалю фотозон. Нагорода – 10 тисяч гривень.
Участь у голосуванні за кращу локацію, яке триватиме до понеділка, 17 лютого, зможуть взяти лише ті користувачі, які вже підписані на Instagram «ПортCitу».
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Про це повідомили у пресслужбі закладу.
«ПортCity» на День Валентина перетворився на справжній Палац кохання: усе в сердечках, кульках, купідонах. Якщо по-справжньому хочете відчути свято та поринути у романтику, обов’язково завітайте до нас», - розповіли у ТРЦ.
Свій креатив у фотозонах проявили сім творчих студій та декораторів: «Скарбниця свят», «Фантазія свята», «Студія великих квітів «Іриска», Dekor Dream & Повітряний світ, Волинський державний центр естетичного виховання «Маленькі патріоти», Nataly Artpro та декоратор Василина Панасенко.
Старалися декоратори недаремно, адже у понеділок, 17 лютого, на Instagram-сторінці «ПортCitу» за підсумками голосування оголосять переможця фестивалю фотозон. Нагорода – 10 тисяч гривень.
Участь у голосуванні за кращу локацію, яке триватиме до понеділка, 17 лютого, зможуть взяти лише ті користувачі, які вже підписані на Instagram «ПортCitу».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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