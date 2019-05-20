У місті на Волині легковик влетів у бус
Сьогодні, 17:45
У Нововолинську на вулиці Святого Володимира відбулася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомили БУГу очевидці, аварія трапилася сьогодні, 14 лютого, близько 16:00.
З їх слів, автомобіль Volkswagen зіткнувся з бусом, який виїжджав з парковки. Легкових рухався по вулиці Святого Володимира у напрямку перехрестя з вулицею Дружби та в’їхав у бік буса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомили БУГу очевидці, аварія трапилася сьогодні, 14 лютого, близько 16:00.
З їх слів, автомобіль Volkswagen зіткнувся з бусом, який виїжджав з парковки. Легкових рухався по вулиці Святого Володимира у напрямку перехрестя з вулицею Дружби та в’їхав у бік буса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У День закоханих волинські РАЦСи одружують до півночі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:12
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Сьогодні, 17:48
У місті на Волині легковик влетів у бус
Сьогодні, 17:45
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
Сьогодні, 17:30
Медіа