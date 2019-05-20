У місті на Волині легковик влетів у бус





Як повідомили



З їх слів, автомобіль Volkswagen зіткнувся з бусом, який виїжджав з парковки. Легкових рухався по вулиці Святого Володимира у напрямку перехрестя з вулицею Дружби та в’їхав у бік буса.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на вулиці Святого Володимира відбулася дорожньо-транспортна пригода.Як повідомили БУГу очевидці, аварія трапилася сьогодні, 14 лютого, близько 16:00.З їх слів, автомобіль Volkswagen зіткнувся з бусом, який виїжджав з парковки. Легкових рухався по вулиці Святого Володимира у напрямку перехрестя з вулицею Дружби та в’їхав у бік буса.

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