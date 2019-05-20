вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині легковик влетів у бус

У місті на Волині легковик влетів у бус
У Нововолинську на вулиці Святого Володимира відбулася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомили БУГу очевидці, аварія трапилася сьогодні, 14 лютого, близько 16:00.

З їх слів, автомобіль Volkswagen зіткнувся з бусом, який виїжджав з парковки. Легкових рухався по вулиці Святого Володимира у напрямку перехрестя з вулицею Дружби та в’їхав у бік буса.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, аварія, бус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У День закоханих волинські РАЦСи одружують до півночі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:12
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Сьогодні, 17:48
У місті на Волині легковик влетів у бус
Сьогодні, 17:45
Чоловік замовив вбивство колишньої дружини у Києві за одну тисячу доларів
Сьогодні, 17:35
У «ПортCity» триває фестиваль фотозон до Дня Валентина. ФОТО*
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
На Волині розшукують бус, який вилетів на «червоний», вдарив легковик та втік На Волині розшукують бус, який вилетів на «червоний», вдарив легковик та втік
20 травень, 2019, 22:49
У Нововолинську п'яний водій на пішохідному переході збив жінку. ФОТО У Нововолинську п'яний водій на пішохідному переході збив жінку. ФОТО
08 березень, 2019, 00:23
2,96 проміле алкоголю: судили винуватця аварії, який у Нововолинську спричинив ДТП 2,96 проміле алкоголю: судили винуватця аварії, який у Нововолинську спричинив ДТП
05 лютий, 17:17
У Нововолинську водій легковика збив опору та протаранив огорожу. ФОТО У Нововолинську водій легковика збив опору та протаранив огорожу. ФОТО
31 січень, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Усіх нас єднає любов до рідної землі»: луцькі нацгвардійці влаштували флешмоб. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
 0
У День закоханих волинські РАЦСи одружують до півночі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:12
 0
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Сьогодні, 17:48
 0
У місті на Волині легковик влетів у бус
Сьогодні, 17:45
 0
Чоловік замовив вбивство колишньої дружини у Києві за одну тисячу доларів
Сьогодні, 17:35
 0
Медіа
відео
1/8