У День закоханих волинські РАЦСи одружують до півночі. ВІДЕО





Про розповіла Антоніна Кратік.



В області таку акцію проводять втретє.



Олексій та Людмила вирішили одружитися після дев’яти років спільного життя. Нинішній день, кажуть, обрали не випадково.



"Цього року у День закоханих, ми вирішили зранечку, щоб ніхто не бачив, одружитися. Це було сьомого серпня, випадково познайомилися і з тих пір не розлучаємося. Це була таємниця, крім нас трьох не знає ніхто, ні рідні, ні подруги, ми маємо сказати їм потім", - каже наречена Людмила Варивода.



Олена Лець реєструє молодят вісім років. Кожне весілля, каже, це нові емоції: "Кожне весілля, це щось нове, нові обличчя, нові емоції. До кожного по іншому щось треба сказати. В минулому році було багато закоханих в цей день. І мені наречений сказав: знаєте чому я одружуюся в цей день? Щоб два рази в рік не вітати, і в день закоханих і на річницю. Отака була історія".



Сьогодні у Луцьку реєструватимуть шлюб 26 пар, розповіла начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану на Волині Антоніна Кратік. Для молодят створили особливу атмосферу.



"Відділи по-особливому облаштовані, є фотозони до цього свята. У цей день відділи працюємо з 8-ї до 24-ї години. У 2018 році було зареєстровано цього дня 97 пар і 22 пари в рамках шлюбу за добу. Цього року 75 подано заяв і 12 в рамках за добу", - розповіла Антоніна Кратік.









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