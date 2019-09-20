У День закоханих волинські РАЦСи одружують до півночі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:12
У Нововолинському, Володимир-Волинському, Ковельському та Луцькому РАЦСах сьогодні одружуватимуть до опівночі. Там триває акція "Кохання поза часом".
Про розповіла Суспільному керівниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану Волині Антоніна Кратік.
В області таку акцію проводять втретє.
Олексій та Людмила вирішили одружитися після дев’яти років спільного життя. Нинішній день, кажуть, обрали не випадково.
"Цього року у День закоханих, ми вирішили зранечку, щоб ніхто не бачив, одружитися. Це було сьомого серпня, випадково познайомилися і з тих пір не розлучаємося. Це була таємниця, крім нас трьох не знає ніхто, ні рідні, ні подруги, ми маємо сказати їм потім", - каже наречена Людмила Варивода.
Олена Лець реєструє молодят вісім років. Кожне весілля, каже, це нові емоції: "Кожне весілля, це щось нове, нові обличчя, нові емоції. До кожного по іншому щось треба сказати. В минулому році було багато закоханих в цей день. І мені наречений сказав: знаєте чому я одружуюся в цей день? Щоб два рази в рік не вітати, і в день закоханих і на річницю. Отака була історія".
Сьогодні у Луцьку реєструватимуть шлюб 26 пар, розповіла начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану на Волині Антоніна Кратік. Для молодят створили особливу атмосферу.
"Відділи по-особливому облаштовані, є фотозони до цього свята. У цей день відділи працюємо з 8-ї до 24-ї години. У 2018 році було зареєстровано цього дня 97 пар і 22 пари в рамках шлюбу за добу. Цього року 75 подано заяв і 12 в рамках за добу", - розповіла Антоніна Кратік.
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Про розповіла Суспільному керівниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану Волині Антоніна Кратік.
В області таку акцію проводять втретє.
Олексій та Людмила вирішили одружитися після дев’яти років спільного життя. Нинішній день, кажуть, обрали не випадково.
"Цього року у День закоханих, ми вирішили зранечку, щоб ніхто не бачив, одружитися. Це було сьомого серпня, випадково познайомилися і з тих пір не розлучаємося. Це була таємниця, крім нас трьох не знає ніхто, ні рідні, ні подруги, ми маємо сказати їм потім", - каже наречена Людмила Варивода.
Олена Лець реєструє молодят вісім років. Кожне весілля, каже, це нові емоції: "Кожне весілля, це щось нове, нові обличчя, нові емоції. До кожного по іншому щось треба сказати. В минулому році було багато закоханих в цей день. І мені наречений сказав: знаєте чому я одружуюся в цей день? Щоб два рази в рік не вітати, і в день закоханих і на річницю. Отака була історія".
Сьогодні у Луцьку реєструватимуть шлюб 26 пар, розповіла начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану на Волині Антоніна Кратік. Для молодят створили особливу атмосферу.
"Відділи по-особливому облаштовані, є фотозони до цього свята. У цей день відділи працюємо з 8-ї до 24-ї години. У 2018 році було зареєстровано цього дня 97 пар і 22 пари в рамках шлюбу за добу. Цього року 75 подано заяв і 12 в рамках за добу", - розповіла Антоніна Кратік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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