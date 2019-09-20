вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У День закоханих волинські РАЦСи одружують до півночі. ВІДЕО

У День закоханих волинські РАЦСи одружують до півночі. ВІДЕО
У Нововолинському, Володимир-Волинському, Ковельському та Луцькому РАЦСах сьогодні одружуватимуть до опівночі. Там триває акція "Кохання поза часом".

Про розповіла Суспільному керівниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану Волині Антоніна Кратік.

В області таку акцію проводять втретє.

Олексій та Людмила вирішили одружитися після дев’яти років спільного життя. Нинішній день, кажуть, обрали не випадково.

"Цього року у День закоханих, ми вирішили зранечку, щоб ніхто не бачив, одружитися. Це було сьомого серпня, випадково познайомилися і з тих пір не розлучаємося. Це була таємниця, крім нас трьох не знає ніхто, ні рідні, ні подруги, ми маємо сказати їм потім", - каже наречена Людмила Варивода.

Олена Лець реєструє молодят вісім років. Кожне весілля, каже, це нові емоції: "Кожне весілля, це щось нове, нові обличчя, нові емоції. До кожного по іншому щось треба сказати. В минулому році було багато закоханих в цей день. І мені наречений сказав: знаєте чому я одружуюся в цей день? Щоб два рази в рік не вітати, і в день закоханих і на річницю. Отака була історія".

Сьогодні у Луцьку реєструватимуть шлюб 26 пар, розповіла начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану на Волині Антоніна Кратік. Для молодят створили особливу атмосферу.

"Відділи по-особливому облаштовані, є фотозони до цього свята. У цей день відділи працюємо з 8-ї до 24-ї години. У 2018 році було зареєстровано цього дня 97 пар і 22 пари в рамках шлюбу за добу. Цього року 75 подано заяв і 12 в рамках за добу", - розповіла Антоніна Кратік.
У День закоханих волинські РАЦСи одружують до півночі. ВІДЕО




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: одруження, весілля, День Валентина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Усіх нас єднає любов до рідної землі»: луцькі нацгвардійці влаштували флешмоб. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
У День закоханих волинські РАЦСи одружують до півночі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:12
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Сьогодні, 17:48
У місті на Волині легковик влетів у бус
Сьогодні, 17:45
Чоловік замовив вбивство колишньої дружини у Києві за одну тисячу доларів
Сьогодні, 17:35
Схожі новини
У День святого Валентина на Волині можна буде одружитися уночі У День святого Валентина на Волині можна буде одружитися уночі
05 лютий, 17:32
День магічних дев’яток: у місті на Волині одружилися 5 пар День магічних дев’яток: у місті на Волині одружилися 5 пар
20 вересень, 2019, 10:48
На Волині цьогоріч понад 500 пар скористались послугою «Шлюб за добу» На Волині цьогоріч понад 500 пар скористались послугою «Шлюб за добу»
10 вересень, 2019, 17:37
Незвичне прохання: молодятам на весілля замість букетів приносили подарунки у дитбудинок Незвичне прохання: молодятам на весілля замість букетів приносили подарунки у дитбудинок
09 вересень, 2019, 13:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Усіх нас єднає любов до рідної землі»: луцькі нацгвардійці влаштували флешмоб. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
 0
У День закоханих волинські РАЦСи одружують до півночі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:12
 0
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Сьогодні, 17:48
 0
У місті на Волині легковик влетів у бус
Сьогодні, 17:45
 0
Чоловік замовив вбивство колишньої дружини у Києві за одну тисячу доларів
Сьогодні, 17:35
 0
Медіа
відео
1/8